Cortei e cappelletti: Primo Maggio da record

di Antonio Lecci

Pieno successo, a Santa Vittoria di Gualtieri, per la celebrazione dei 50 anni della tradizionale sfilata a tappe del Primo Maggio, che vede protagonista la banda locale in un percorso di musica e convivialità, con vari "spuntini" offerti dai residenti in collaborazione con aziende della zona, con tanto di piatto di riso preparato sul momento. Ottimo anche il risultato ottenuto dal neonato coro, che è stato abbinato alla musica della banda e che ha rappresentato la bella novità del corteo del Primo maggio 2025. È inoltre allestita una mostra fotografica e documentaria all’ex scuola elementare, mentre domani alle 17 sul tema "Primo Maggio: paese, musica e festa" è in programma una tavola rotonda, seguita da un rinfresco.

Si è rinnovato anche il tour musicale della banda con le autorità a Guastalla, in giro tra il centro e le frazioni. Ma una delle tappe più importanti resta quella alla casa di riposo, dove sono numerosi gli anziani ospiti, con i loro familiari e gli operatori dell’assistenza, che attendono con grande emozione il passaggio della banda, pronti a cantare insieme, a tempo di musica, ricevendo pure il saluto delle autorità locali. È un momento di gioia all’interno del corteo del Primo Maggio, che ogni anno riserva non solo buona musica e canti, ma anche tanta emozione. Il tradizionale tour con la banda locale si è concluso con un mini concerto in piazza Mazzini e con il pranzo negli stand della sagra di San Giorgio, con parte del ricavato destinato a scopo benefico, a favore dell’Associazione Amici del Day Hospital Oncologico, per finanziare i servizi di trasporto gratuito messi a disposizione dei pazienti oncologici.

Tutto esaurito a Correggio per il pranzo a base di cappelletti, serviti sotto i portici di corso Mazzini, in centro storico. Circa 530 i coperti grazie a 105 chili di cappelletti serviti da un piccolo esercito di volontari, per un evento promosso dal Pd locale per ricordare il divieto che era stato impartito durante il regime fascista di festeggiare la giornata dei lavoratori con i cappelletti, con tanto di controlli a sorpresa nelle case, all’ora di pranzo del Primo Maggio, proprio per verificare il tipo di cibo che si stava consumando nelle famiglie.