Corteo contro il Ddl Sicurezza: "Provvedimenti disumani"

"Contro il buio del regime. Fermiamo il Ddl Paura". Chiaro e tondo il messaggio impresso sugli striscioni dei manifestanti che hanno protestato venerdì sera contro il nuovo decreto sicurezza del Governo. A sfilare con un corteo da Casa Bettola fino in centro storico, bloccando anche per alcuni minuti la circonvallazione cittadina, i membri di Aq16 e Rec-Reggio Emilia in Comune che hanno risposto all’appello di Amnesty International e della Rete No Ddl Sicurezza-A pieno regime scesi in piazza in divese città italiane. Centinaia di luci, telefoni, candele e torce "contro l’oscurantismo autoritario che questo disegno di legge contiene e promulga". E non si fermeranno qui. "Ci recheremo a Bruxelles, dal Consiglio d’Europa e dagli osservatori dell’Onu per rappresentare la pericolosità di questi provvedimenti".