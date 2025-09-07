Corteo contro la guerra: "Il disinteresse verso gli altri ha portato fascismo e nazismo"

"Da che sono segretario non ho mai visto una situazione difficile come questa. Le guerre, la corsa al riarmo – non giriamoci intorno –, e addirittura la messa in discussione del popolo palestinese".

Le parole di Maurizio Landini, udite fra le folle che si incrociano per partecipare al festival di Emergency in corso a Reggio, risuonano tonanti in piazza Martiri del 7 luglio dove circa 250 persone hanno composto la parola R1pud1a per gridare la propria contrarietà alla guerra e alla sua normalizzazione in un flashmob, e in cui approda il folto corteo ‘Fermiamo la barbarie’, che si tiene nella nostra città, come in tante altre in Italia nello stesso momento, dalla Cgil.

I numerosi manifestanti, alcuni avvolti nella bandiera palestinese, si uniscono ai rappresentanti delle istituzioni, dal sindaco al presidente della Provincia, per urlare tutti insieme il loro rifiuto delle armi e lanciare l’allarme ai governi internazionali per un intervento che appare già mostruosamente in ritardo.

"Italia ed Europa non possono continuare a subire ciò che succede, mai come adesso c’è bisogno che si apra una discussione di massa – prosegue il segretario nazionale Cgil –. Non possiamo far finta di esistere in un mondo dove la guerra è stata completamente sdoganata. Anche i dazi non sono altro che uno strumento di conflitto economico".

L’emergenza ora si chiama Striscia di Gaza, verso la quale oggi dal porto di Catania partirà ufficialmente la Global Sumud Flotilla, operazione non governativa che ha come obiettivo portare solidarietà alla popolazione palestinese della Striscia.

Rileva il sindacalista: "Siamo a 3000 container bloccati che non possono raggiungere le persone affamate, disidratate, piegate. Quegli aiuti vanno garantiti agli abitanti di Gaza. Sono i governi che devono assumersene la responsabilità".

Riguardo la necessità di protestare, non potrebbe essere più chiaro, unendo insieme gli obiettivi politici e sociali più urgenti: "Le super potenze privilegiano l’industria degli armamenti, delineando un’economia della guerra a scapito di sanità o istruzione. Servendosi della tecnologia più avanzata. Perciò dico, non dobbiamo avere paura dell’Intelligenza Artificiale, ma del come viene utilizzata, da chi e con quali obiettivi. Questa non è la fine delle manifestazioni, ma il suo inizio".

Rumoreggia, intanto, sotto il sole reggiano, il grido "Israele assassina fuori dalla Palestina", e il distinguo di Maurizio Landini è netto: "Il popolo di Israele ha bisogno di liberarsi dall’oppressione del suo governo e non vede l’ora di farlo – urla fra gli applausi il segretario della Cgil –. Lo stesso rigetto che si prova nei confronti della distruzione di Gaza va manifestato verso l’uccisione dei civili a Kiev. E nel momento in cui vengono prese sanzioni verso il governo russo, non capisco perché non si prendano nei confronti del govermo israeliano. Il punto fondamentale è essere in piazza per dire no alla guerra e sì alla pace, non per un semplice sfoggio di pacifismo. Ho imparato che la democrazia non la si conquista una volta per sempre, ma ogni giorno, e gli uni con gli altri. Da soli non si va da nessuna parte".

In questo senso, riguardo l’inutilità delle guerre, "uno che aveva capito tutto è Papa Francesco", ribadisce Landini. E trova il tempo, nella sua arringa in cui striglia media e anche un certa opinione pubblica, "vittima di disinformazione diffusa", di commuoversi pensando ai suoi esordi: "Chi lo avrebbe detto, che sarei diventato segretario generale della confederazione? Io no, di sicuro. Mi emoziono, a trovarmi qui fra voi, nella mia città. Davanti a un sindaco medico, che sa cosa significa il dramma del Covid, che ci ha attraversato tutti cinque anni fa. Eccoci ora piombati dentro il paradosso. Avevamo bisogno gli uni degli altri, ci siamo aiutati a vicenda, e ora siamo spinti ad armarci, gli uni contro gli altri. Vorrei ricordare che proprio il disinteresse verso il prossimo è ciò che ha prodotto fascismo e nazismo".