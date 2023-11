Reggio, settemila persone in corteo contro la violenza di genere

Reggio Emilia, 25/11/2023 – "Basta minuti di silenzio, di silenzio ne abbiamo fatto troppo. E' ora di fare rumore, e oggi Reggio Emilia di rumore ne farà tanto".

Questo 25 novembre ha premiato l’impegno dei reggiani con una giornata di sole: in piazza Prampolini, a partire dalle 11, la manifestazione in rosso contro la violenza sulle donne ha chiamato a raccolta fino a settemila persone. Donne e uomini di ogni età, bambini, famiglie e intere classi scolastiche guidate dai loro insegnanti.

Giornata per la lotta alla violenza contro le donne, il corteo a Reggio Emilia

Tutti con un indumento o un oggetto rosso per unirsi al corteo che ha attraversato il centro storico, compiendo una marcia da e per piazza Duomo. L’iniziativa promossa dal Comune ha potuto contare sulle adesioni di moltissimi enti e associazioni, e altrettanti sono i privati cittadini unitisi alla marcia.

“Non voltiamoci dall’altra parte”

Questa Giornata internazionale contro la violenza di genere non accetta silenzi e il dolore lo esprime urlando a gran voce, con l’indignazione di chi è stanco di veder morire delle donne per mano di uomini, siano essi amanti o familiari.

Specialmente nella città di Reggio, che solo nell’ultima settimana ha visto la prosecuzione di tre processi legati a femminicidi avvenuti solo negli ultimi anni, tra il 2019 e il 2021 (Hui Zhou, Saman e Juana Cecilia), voltarsi dall’altra parte non è più un’opzione.

Cgil ricorda i nomi delle vittime

Oltre al corteo, sono tantissime le iniziative portate avanti in occasione del 25 novembre. Stamattina, nella Corte interna della Cgil di via Roma, in una lettura collettiva sono stati citati tutti i nomi delle vittime di femminicidio dell’ultimo anno, in mezzo a più di cento palloncini bianchi sospesi da terra, a rappresentare ciascuna di loro.

Successivamente è stata inaugurata una panchina rossa, donata dalla Filcams provinciale, che campeggerà all’interno della sede sindacale.

La panchina donata dal Siulp alla Questura

"Zitta, non capisci niente”, “Sei una nullità”, “Sei solo mia”: sono solo alcune delle frasi a carattere rosso, scritte su una panchina donata dal Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) alla Questura di Reggio. Sulla seduta bianca, con accanto due scarpette rosse, figurano quelle frasi sentite o riferite purtroppo mille volte, primo monito della violenza di genere.

“Abbiamo scelto di posizionare questo dono nella sala d’attesa dell’ufficio passaporti – spiega il questore, Giuseppe Maggese – perché è un luogo in cui, almeno una volta, vengono tutti i cittadini”.

“Non potrà passare inosservata – ha aggiunto – e sarà un aiuto in più ad arginare il fenomeno della violenza di genere. Perché non è di emergenza che parliamo, è un fenomeno su cui dobbiamo concentrarci in maniera permanente”.