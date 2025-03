Corteo estrema destra, alta tensione. Sinistra: "Contro-manifestazione"

A Reggio arrivano le prime adesioni all’appello lanciato da Anpi, sindacati e centri sociali per una manifestazione in risposta a quella annunciata dal gruppo di estrema destra dei ‘patrioti’ per il 30 marzo prossimo, contro "degrado, spaccio e violenza" e partenza dalla zona stazione. Ad annunciare il loro impegno per mantenere "libera la nostra città dai gruppi neofascisti e neonazisti", sono in particolare Europa Verde, Possibile, Rec (Reggio Emilia in Comune), Sinistra Italiana, Sinistra per Reggio e Ugs (Unione giovani di sinistra). "La destra estrema- spiegano- si alimenta trasformando il tema della sicurezza in una pratica razzista e violenta, incitando all’esclusione sociale, creando nemici fittizi contro cui scagliare la propria impotenza e frustrazione". Invece "la nostra idea di sicurezza, come la intendiamo in linea di principio e come la pratichiamo con il nostro impegno nell’amministrazione cittadina, si declina nel segno della cura, cura della città e dei suoi abitanti, con un agire inclusivo che unisce e non divide".

Tutto il contrario, insomma della "sicurezza declinata dalla destra principalmente come repressione, sicurezza ad uso propagandistico mentre continua a tagliare risorse agli enti locali". Una città sicura, concludono i partiti, "è una città antifascista e solidale, perché la solidarietà non è buonismo e carità, ma consapevolezza che la città è luogo della vita in comune. Anche noi saremo in piazza perché Reggio Emilia è e sarà antifascista. Dove siamo noi non saranno loro". ‘Reggio Emilia identitaria: Riprendersi Reggio’, é questo lo slogan con cui CasaPound e Rete dei Patrioti lanciano il presidio indetto per il 30 marzo. "L’iniziativa, aperta ad ogni realtà locale che vorrà aderire – inizia la nota rilasciata dai movimenti – nasce dopo le varie situazioni di degrado e insicurezza che hanno preso d’assedio la città. Al sindaco Massari chiediamo almeno la decenza di non soffiare sul fuoco della guerra civile, di non comportarsi da cattivo maestro, come troppo spesso capita nell’antifascismo, cercando di fomentare i collettivi, al fine di creare incidenti in città"