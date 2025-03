Corteo estrema destra, il summit ‘No’ in blocco in Prefettura

Ieri mattina in Prefettura si è tenuto un incontro in vista della manifestazione che il movimento di estrema destra ‘Rete dei patrioti’ sta organizzando in città per il prossimo 30 marzo. Istituzioni, sindacati e diverse associazioni cittadine hanno ribadito il proprio no a questa iniziativa. Praticamente in blocco, come esplicitato all’uscita dal summit il presidente dell’Anpi reggiana, Ermete Fiaccadori. "Abbiamo chiesto in prima istanza che la manifestazione non venga autorizzata e in secondo luogo che, se autorizzata, venga rivista nelle sue modalità". Quest’ultima eventualità – la più probabile tra le modifiche, se ci saranno – potrebbe prevedere il dirottamento del corteo in zone più periferiche della città. A ogni modo, per lunedì o martedì verrà convocato un nuovo Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico e in quella sede si deciderà definitivamente.

La manifestazione non va invece vietata a priori per Giovanni Tarquini. Il consigliere comunale civico, commentando la seduta di ieri del Consiglio (in cui si è votato un documento del Pd di opposizione all’evento dei), ha dichiarato: "La nostra amata Costituzione è stata utilizzata, o meglio storpiata, per impegnare sindaco e giunta a fare tutto il possibile affinché non venga autorizzata la preannunciata manifestazione dell’estrema destra. Noi continuiamo a ritenere che la differenza la devono fare i modi e i comportamenti – ha proseguito Tarquini –, che solo quando si rivelino violenti o determinino veramente il rischio di violenze, e laddove non si limitino ad atteggiamenti rievocativi, vanno inibiti e repressi". Ma "non si può rifiutare tout court un confronto democratico tra idee, anche distanti, se si resta nel perimetro della convivenza civile e della dialettica politica".

pa. ros.