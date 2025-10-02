Corteo per la Flotilla a Reggio Emilia, migliaia di persone in piazza

Reggio Emilia, 2 ottobre 2025 - “Reggio resiste, Reggio non sta a guardare”. Seguendo la chiamata all’ultimo minuto dell’Assemblea reggiana per la Palestina, una marea di gente si è riversata ieri in piazza Prampolini, con ritrovo alle 21,30, per mostrare solidarietà alla Global Sumud Flotilla, a seguito dell’intercettazione delle sue imbarcazioni e dell’abbordaggio da parte dell’esercito israeliano.

“Ieri sera Israele ha abbordato le imbarcazioni e rapito (perché non aveva alcun diritto ad arrestarli) centinaia di attiviste e attivisti della Global Sumud Flotilla - dichiara l’Assemblea -. È un atto di pirateria contrario ai trattati internazionali che impegnano anche il nostro Paese. Gli stati occidentali sono complici, ma i nostri popoli non stanno a guardare. La marea che sta invadendo le nostre strade è inarrestabile”.

L’Assemblea ha rinnovato l’appello a partecipare alle iniziative che costelleranno il Paese in questo fine settimana e nelle quali sarà presente con propri spezzoni.

“Dalle 8mila persone che lunedì 22 settembre hanno inondato le strade di Reggio - specifica -, alle 2mila che nel giro di poche decine di minuti si sono trovate in Piazza Prampolini è giunto un messaggio chiaro. Un messaggio che impegna anche organizzazioni politiche, sindacati, istituzioni: non ci si può più lavare l’anima con gesti simbolici, né si può cavalcare l’onda con mezzucci gattopardeschi, servono comportamenti concreti da parte di tutte e tutti. Non volteremo la testa dall’altra parte: dallo sciopero di domani, venerdì 3 ottobre, che partirà a Reggio dal polo di Via Makallè, alle 9, alla grande manifestazione di Roma del 4 ottobre, e ancora oltre, la nostra marea sarà inarrestabile e bloccherà tutto".

“Nessun argine potrà fermare la rivolta di chi rifiuta la complicità - chiosa l’Assemblea -, l’integrazione del nostro Paese nell’economia del genocidio, di chi non accetta che le nostre istituzioni continuino a fare finta di nulla (come nel caso dei farmaci Teva che FCR e il Comune di Reggio ancora difendono, business as usual). Nessun argine potrà fermare la lotta, a Reggio, in Italia, in tutto il mondo, per fermare il genocidio, per smantellare il progetto coloniale e suprematista sionista, e per una Palestina libera dal fiume al mare. Intanto anche la CGIL ha aderito allo sciopero generale precedentemente indetto da Cobas per domani, che riguarderà l’intera giornata e tutti i settori. L’appuntamento è per domani mattina con concentramento alle 9 al polo scolastico Makalle’ al grido di “con la Global Sumud Flotilla” e “contro il genocidio a Gaza”.

“Tale iniziativa coinvolge anche tutti i settori della conoscenza - precisa la Cgil RE -, incluso il personale della scuola, e si affianca allo sciopero già proclamato da un altro sindacato per la stessa data del 3 ottobre. Questa coincidenza permette a tutti i lavoratori di aderire allo sciopero senza avere penalizzazioni di alcun tipo perché coperti dalla precedente indizione.