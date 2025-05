Corteo Matildico, che magia. Boom di attività al Villaggio

La ’Notte del Volgo’ ieri ha dato il via alle manifestazioni del Corteo Storico Matildico di Quattro Castella, un’edizione speciale e ricchissima di novità perché cade ad esattamente 50 anni dalla prima rievocazione. Spettacoli di danza medievale, scherma scenica, focoleria e menestrelli hanno allietato i commensali che hanno banchettato sul sagrato della chiesa di Sant’Antonino alla festa iniziale. Oggi si entra nel vivo, con l’apertura alle ore 15 dei cancelli del Grande Villaggio Matildico allestito sui prati del Bianello. Al suo interno numerosi accampamenti, le taverne (aperte tutte le sere), i giochi per i bambini, i banchi didattici, il mercatino medievale, le prove libere di tiro con l’arco e lancio dell’ascia. Ci saranno anche gli animali tra cui pony, rapaci, lupi "Saarloos", pecore. Nell’area spettacoli allestita del sagrato, proprio dalle 15, si svolgeranno spettacoli itineranti. Un momento importante si terrà alle 20 con l’Investitura del cavaliere ad opera dei Milites Templis Ticinensis. Nel Villaggio, alle 16 (replica alle 17.30) si svolgerà un’animazione a cura della Compagnia dei Lupi Feudi, mentre alle 16 è in programma una tavola rotonda sulla "Curiosa storia della cornamusa" (replica domani 11.30). Alle 17 nella Piazzetta del Mercato torneo d’arme ’Lex Clave’, per scudo e mazza. Sempre nella Piazzetta ci saranno spettacoli e ’giullarate’ per tutte le età, mentre alle 18 davanti al Bianello è in programma la cerimonia inaugurale con il sindaco Olmi, l’assessore regionale Mammi, l’onorevole Rossi e l’assessore provinciale Bedogni.

La sera dalle 20 in arena spettacoli senza soluzione di continuità con gli incredibili maghi del fuoco Piromanti, la Giostra delle Quatto Torri (sfida tra cavalieri armati di lance) e la Compagnia Saltafossum. Dopo la rappresentazione dell’episodio inedito della vita di Matilde, alle 22.30 torna l’atteso spettacolo della Madonna della Battaglia, mentre dalle 23.30 inizieranno i balli con il Medieval Set a cura di Ralex Dj. Domani il Villaggio medievale riapre alle 9. Seguirà il bellissimo Corteo dei Fanciulli sui Prati di Bianello: dalle ore 9.30 i bambini delle scuole dell’infanzia di Quattro Castella saranno vita ad un Corteo ’under 6’ con tanto di reinfeudazione. Alle 11 la benedizione del Palio sul sagrato della chiesa seguita dalla Santa messa in costume storico presieduta da monsignor Giacomo Morandi, vescovo di Reggio e Guastalla. Il pomeriggio sarà costellato di spettacoli che culmineranno alle ore 17.30 nella grande Arena, dove arriveranno gli attori romani Valentina Corti (Matilde) e Giulio Forges Davanzati (Enrico V).

Francesca Chilloni