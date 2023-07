Corteo musicale per salutare il presidente della banda di Marmirolo

di Matteo Barca

La banda musicale di Marmirolo è in lutto per la morte dello storico presidente Gino Ferrari, una delle persone più amate e conosciute nella frazione alle porte di Reggio. Aveva 86 anni.

Ferrari, suonatore del basso in fa, entrò a far parte della banda fin dai primi anni ’50 e da allora non smise mai di portare il proprio contributo.

Ieri mattina il corpo bandistico Santa Cecilia di Marmirolo ha accompagnato l’ultimo addio al suo presidente in un commosso corteo. Ferrari guidava il gruppo dal 1980. Negli ultimi anni, a causa dei problemi di salute, aveva interrotto la sua presenza come componente della banda, ma ha sempre ugualmente continuato a dimostrare attenzione e vicinanza nei confronti degli amici musicisti. Il maestro della banda Roberto Sassi ricorda Gino "per la sua competenza musicale, la sua cordialità e il suo prezioso impegno".

La Messa funebre è stata celebrata nella chiesa parrocchiale di Marmirolo che Gino ha sempre frequentato. In tanti ieri hanno partecipato alla funzione religiosa di commiato. La salma del pensionato, al termine del rito funebre, è stata successivamente trasferita nel locale cimitero. Ferrari, molto conosciuto, aveva a lungo lavorato come agricoltore e nella conduzione di un allevamento di suini a Marmirolo. L’86enne, deceduto improvvisamente lunedì 10 luglio, lascia la moglie Rina, la figlia Luisa, il genero Maurizio, la nuora Luciana, i nipoti Giulia, Martina e Daniele, il pronipote Filippo, i fratelli, la sorella. Gino Ferrari avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Cordoglio e commozione nella comunità di Marmirolo ha suscitato la notizia della sua morte.