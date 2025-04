Corto circuito a un macchinario. Fiamme all’azienda Modeltek

Ci sarebbe un’avaria tecnica, forse un corto circuito elettrico, alla base di un incendio che ha interessato un costoso macchinario, all’interno della ditta Modeltek, in via Anna Frank, nella zona industriale di Ponte Vettigano, a Campagnola. L’allarme è scattato verso le tre di ieri notte. Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco dalla sede di Guastalla con rinforzi dalla caserma di Reggio, dal distaccamento volontari di Luzzara e dalla vicina Carpi. Solo nella prima mattinata, verso le sette, in mattinata, le operazioni di spegnimento si sono concluse, quando tutta l’area circostante è stata dichiarata in sicurezza. A quel punto sono iniziate le operazioni di pulizia dell’immobile, che sembra essere rimasto strutturalmente agibile.

A prendere fuoco è stato un macchinario, per cause che risultano essere accidentali: le immagini della videosorveglianza interna, infatti, hanno escluso ogni tipo di intrusione, dimostrando invece come le fiamme si siano sviluppate in modo autonomo.

Le registrazioni effettuate con le telecamere sono state visionate dai carabinieri e dai vigili del fuoco, proprio per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Il rogo si è esteso anche a impianti situati accanto al macchinario, oltre che a un furgone che era all’interno dell’edificio, che in generale ha riportato conseguenze evidenti a causa delle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Campagnola e Novellara per gli accertamenti, eseguiti insieme ai vigili del fuoco. Non si registrano conseguenze alle persone. Occorrerà ripristinare le attrezzature, oltre all’impianto elettrico, prima di poter riprendere la regolare attività produttiva dell’azienda.

Antonio Lecci