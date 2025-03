Coruzzi presenta ’L’impavida’

Domani alle 17 nella sala civica di Albinea si terrà la presentazione del libro ‘L’Impavida’ di Rita Coruzzi, a cura di Elisa Bochicchio, coordinatrice distrettuale New Voices. L’iniziativa è organizzata dal Lions Club Ludovico Ariosto di Albinea in collaborazione col Comune di Albinea e la biblioteca Neruda. Sempre ad Albinea oggi alle 17, in sala civica, inaugurazione della mostra personale di Clelia Mori ‘Vai pure. Carla Kiki e tutte noi’. L’esposizione, che rientra nel ricco programma della rassegna ‘Primavera di donne’, si concluderà il 6 aprile e sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca.

m. b.