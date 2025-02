Corzani va in Sudamerica, ‘addio’ Chierici

Cambio al vertice del liceo artistico Gaetano Chierici. Daniele Corzani, dopo quasi sei anni di dirigenza lascia per un prestigioso incarico in America Latina. Il Cherici ora sarà diretto in reggenza dalla dirigente Elena Ferrari, insieme all’I.C. (istituto comprensivo) Aosta, che si trova in città. Corzani spiega: "Presterò servizio come dirigente dell’ufficio scuole dell’ambasciata d’Italia a Bogotá, capitale della Colombia per il ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale (Maeci) che cura il sistema della formazione italiana nel Mondo (Sfim)". Corzani spiega: "Opererò in questo ambito: un contingente di dirigenti, docenti e personale amministrativo viene impiegato nelle scuole all’estero statali, paritarie, con sezioni italiane e nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche o consolari. Il dirigente scolastico all’estero presidia queste attività in sinergia fra ministero degli esteri e del Mim".