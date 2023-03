Cosa c’è dietro le quinte? I bimbi alla scoperta delle meraviglie del teatro

Al via ‘Play’, un nuovo percorso dedicato ai bambini e alle loro famiglie, ideato e promosso da La Corte Ospitale di Rubiera. Play è un laboratorio alla scoperta del teatro Herberia. Domani pomeriggio il teatro apre le sue porte ai bimbi dai 6 anni per scoprire le figure e i compiti di chi lavora in teatro: attori, registi, scenografi, sarti, tecnici, fonici, macchinisti, maschere, direttori di scena, organizzatori. Visiteranno il teatro fin nel suo punto più alto e scopriranno i suoi angoli più nascosti: i camerini, il dietro le quinte. Potranno vedere il palcoscenico con altri occhi, apriranno il sipario, guarderanno le luci, come vengono posizionate e come funzionano tutti i meccanismi tecnici. Il giovanissimo pubblico conoscerà la storia del teatro Herberia e potrà essere per un giorno il protagonista della grande macchina teatrale. Il laboratorio avrà una durata di circa 60 minuti e inizierà alle ore 17.30.

L’ingresso è a pagamento: biglietto unico al costo di 3 euro. Play non è solo una visita guidata alla scoperta del teatro Herberia, ma è anche la possibilità di vestire i panni di chi uno spettacolo lo organizza e di chi lo porta in scena. Sono già molte le richieste arrivate dalle famiglie per partecipare all’iniziativa di domani a Rubiera che sarà probabilmente ripetuta in futuro. Per informazioni consultare il sito internet della Corte Ospitale.

m. b.