Cosa è successo tra Francesca Albanese e il sindaco di Reggio Emilia: la storia spiegata dall’inizio

Reggio Emilia, 1 ottobre 2025 – In quattro giorni, la politica dello scoppio ritardato creò l’indignazione del Pd per il comportamento di Francesca Albanese. Tanto ci è voluto per reagire al testacoda di domenica a Reggio, in un teatro Valli gremito, quando il sindaco Marco Massari (sostenuto dal Pd, ma senza tessera) è stato sommerso da ululati e fischi dalla platea pro Pal (video).

Aveva appena detto, prima di consegnare a Francesca Albanese il Primo Tricolore (massima onorificenza cittadina), che per il processo di pace serviva pure liberare gli ostaggi israeliani in mano ad Hamas. Apriti cielo, con contestuale ‘assoluzione’ di una Albanese oggetto di ovazione che ha chiosato così: "Non giudico il sindaco e lo perdono. Ma non dica più una cosa così”.

Le reazioni a scoppio ritardato

Questo domenica a mezzogiorno. Arrivati a mercoledì a metà pomeriggio, prima distratti dal rovescio marchigiano, né i vertici nazionali né quelli locali avevano pronunciato parola. Anzi, a parlare prima di tutti, oltre al comico Luca Bizzarri, sul Carlino era stato Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di FdI: “Solidarietà a Massari, fischi inaccettabili. Ma dare quell’onorificenza a una figura divisiva e accecata dall’ideologia è stato un errore, l’avevamo detto”.

L’abbraccio del Pd: “Inaccettabile”

Il Pd ieri ha invece abbracciato Massari prima con il suo illustre predecessore Graziano Delrio, poi con i dem locali e un plotone di parlamentari alla spicciolata. “D’accordo con Massari, il 7 ottobre e gli ostaggi israeliani non si possono omettere se si parla di pace. Così come le deportazioni e le criminali uccisioni di civili palestinesi, le violenze dei coloni in Cisgiordania”, ha detto Delrio, ex sindaco di Reggio. Ancora più netta Sandra Zampa, senatrice dem. “Ho trovato gravi le parole pronunciate da Albanese, e offensive per il tono e il modo con cui sono state espresse. Resto convinta che non è così che si difendono le ragioni del popolo palestinese”.

Persino più dura l’europarlamentare dem Elisabetta Gualmini: “I sorrisini alla folla, le mani sul volto di Albanese e la frase altezzosa: ‘Ti perdono se non dici più queste cose’ sono inaccettabili. È un errore il silenzio iniziale da parte dei vertici dem. Non siamo più al confronto politico, siamo al fandom delle tifoserie contrapposte”. Infine sull’opportunità di dare onorificenze a Francesca Albanese. “Le sue idee sono molto divisive e darle la cittadinanza onoraria significa dividere e non unire”, ha aggiunto Gualmini.

Sempre ieri, la Federazione Pd di Reggio si è finalmente espressa: “Parole giuste e di buon senso quelle di Massari. Che è un vero pacifista e ha seguito una linea coerente”.

Per Ivan Scalfarotto (Iv) invece, con Albanese “la sinistra ha trovato il suo Vannacci, ma passeranno entrambi. Da quale pulpito e con quale autorità ‘assolve’ un sindaco?”.

La solidarietà di Salvini e Bignami: vergogna

Detto del rinculo a scoppio ritardato – anche Marwa Mahmoud, assessora a Reggio e nella segreteria nazionale di Schlein, nulla ha detto a difesa del sindaco –, colpisce la solidarietà da destra. Matteo Salvini sui social: “‘La perdono, ma mi deve promettere che questa cosa non la dice più’, con faccette e sorrisini. Siamo ormai alla follia, vergogna”. Ancora Bignami: “Fanno a gara a chi è più estremo, vanno in confusione e ci mettono delle mine. Poi, come Willy il Coyote, ci saltano sopra loro”.

Il vertice di maggioranza

A Reggio stasera si terrà un vertice di maggioranza. Massari qualche spina interna ce l’ha, ma si sente meno solo. E forse involontariamente ha ridato voce a una fetta del Pd che di una certa narrazione non poteva più.