"Cosa fa il controllore?". Cisl punta sull’Agenzia

"Garantire ai cittadini del territorio il miglior servizio di trasporto pubblico locale… Garantire la vicinanza ai territori e agli enti locali ascoltando e lavorando sulle esigenze di mobilità dei cittadini…". È la mission dell’Agenzia Mobilità di Reggio, società di proprietà della Provincia (28,62% delle quote) e dei Comuni: Reggio 38,55%; Scandiano 3,16%; Correggio 2,94%; Sant’Ilario 2,20% e tutti gli altri in percentuali minori. Insomma l’amministratore Stefano Riva e la direttrice Cecilia Rossi hanno come "padroni" i cittadini tramite gli enti locali. Anche oggi sono 46 le corse urbane ed extraurbane di Seta che rischiano di saltare per carenza di autisti, che se ne vanno stanchi di essere sottopagati e sottoposti a condizioni di lavoro infernali.

La Cisl - che da mesi denuncia la situazione - incalza per voce della segretaria generale Rosamaria Papaleo: " La situazione è incandescente. Cosa fa l’Agenzia, questo importante controllore tecnico? Non vuole parlare con noi? Pubblichi i procedimenti che, eventualmente, ha deciso di aprire. I cittadini devono sapere. C’è un nuovo presidente, può aprire un nuovo corso chiudendo la brutta parentesi di una società pubblica con così poca trasparenza verso i suoi autisti e i cittadini che pagano il biglietto". Un mese fa la Cisl aveva scritto una lettera aperta alla politica reggiana, che ha prodotto interrogazioni parlamentari e prese di posizione.

"La politica ha una quota di responsabilità quando decide o non decide di prendere una posizione forte - sottolinea Papaleo - L’Agenzia è un convitato di pietra: dovrebbe controllare e non parla. Non ha parlato nemmeno quando siamo stati costretti a ricorrere all’Ispettorato del Lavoro per ottenere i dati sugli straordinari massacranti cui Seta sottopone il personale. La richiesta era rivolta anche all’Agenzia, ma nulla è dato sapere. E anche qui ci poniamo un tema grosso così di trasparenza".

