Cosa fare per salvare irrigazione e colture? Riduciamo i consumi, adottiamo qualche astuzia

Al giorno d’oggi l’acqua è un bene sempre più prezioso per l’umanità e la questione della crisi idrica è un problema mondiale. Le notizie che evidenziano questa piaga sono ormai all’ordine del giorno, piove raramente, quando accade spesso avvengono disastri. La Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Lazio, il Piemonte, il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto avevano inviato alla protezione civile la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza per la siccità. L’Italia aveva sete, l’agricoltura era in crisi. Parlando con un nostro compagno, Marco Gasparini, ‘agricoltore in erba’, abbiamo colto che l’associazione che si occupa delle acque destinate all’irrigazione e allo scolo, si chiama "Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale" e nella nostra zona invece "Parmigiana Moglia". Aderire comporta un costo che equivale ad una tassa fissa da pagare anche se un agricoltore durante l’anno non usa l’acqua. Questa, nelle nostre zone, arriva dai fiumi dell’Appennino o pompata dalle idrovore, pompe che spingono l’acqua del Po tramite canali. Le conseguenze della siccità sono: minore produttività, stress delle piante fino ad arrivare all’aridità del terreno. Le tecniche d’irrigazione sono a scorrimento, sotto chioma, a pioggia con gettone e a goccia. Il metodo che spreca meno è quello a goccia perché localizza l’acqua solo nei punti in cui serve anche se non si può adattare a tutte le colture. I mesi in cui si annaffia di più sono giugno e luglio ma a causa della siccità, questo arco di tempo sta prolungando. Con il cambiamento climatico si stanno studiano tecniche per un minore spreco attraverso apparecchiature che indicano quando c’è bisogno di irrigare. Si può fare ancora molto per ridurre il consumo idrico come ad esempio raccogliendola in vasi o innaffiare le piante solo quando vi è un’effettiva necessità. Alcune coltivazioni devono essere bagnate spesso prima che ne risentano come ad esempio il mais e la frutta. Questi ultimi due anni hanno comportato sfide e capacità di adattamento per gli agricoltori ma attraverso l’impegno di tutti, sarà più semplice intervenire e fronteggiare le realtà che si dovranno affrontare.

Anna Casoni, Rafaela Golemi, Sofia Saccani, Marco Gasparini, III A; disegno di Carola Cottafavi e DIana Vico, III A