Cosa fare se si resta in città, dalla fiera dei Cavalli alla crociera

Cosa fare e dove andare nel Reggiano nel fine settimana pasquale? A Castelnovo Sotto, terra di storia e carnevale, domani torna la fiera dei Cavalli, con mercato ambulante, negozi aperti, mercato di qualità, luna park nei vari spazi del centro storico, oltre che la possibilità di ammirare mostre artistiche e storiche tra la rocca e la chiesa della Madonna. Domani e lunedì alla fattoria "L’asino dell’Ariosto" di via Scaruffi a Reggio, si svolge una "Pasqua Asinabile", con giochi e intrattenimento con gli asinelli. Dalle 15 alle 19 passeggiate lungo il Rodano, camminate nelle aree del torrente e nei suoi ambienti (tel. 335-1215217). Sul fiume Po si può navigare durante il pranzo sulla motonave Stradivari (tel. 335-5293930) con imbarco al lido di Boretto alle 12,30 con rientro verso le 15,45, con mini crociera guidata dal capitano Giuliano Landini. Sempre nella Bassa, ma lunedì, torna la tradizionale Pasquetta Sportiva, con eventi podistici ma anche esposizioni, mostre, animazioni in centro storico. E non può mancare lo Scusin in Appennino. A Castelnovo Smonti si ripete la tradizionale gara con uova sode colorate, domani e a Pasquetta. Domani l’Accademia Creativa con Alice in Wonderland & Note di Strada, intrattenimento musicale con Francesco Ottani ed Hazel, laboratorio a cura di Simona Sentieri "Pittura l’uovo di scusìn…", l’animazione " White Balloons", lunedì anche l’intrattenimento musicale con Franchino e Marinella.