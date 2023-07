Cosa preferite: le fiabe di Rodari, la musica di Brahms o il cinema?

Ricca di appuntamenti l’agenda di Restate. Al Rione Borghi, dalle 17, è di scena Estate Popolare con "Rodari in valigia": narrazione di fiabe e storie dal repertorio di Gianni Rodari. Al Mauriziano, alle 18, Serata musicale live. Dalle 16 a mezzanotte Villa Levi ospita Picnic Elettronico, una non stop di musica. A Palazzo da Mosto, alle 21,30 per il Festival dei pianisti italiani c’è il concerto "Brahms & Shostakovich anniversary" con Ilya Grubert e Valentina Danelon al violino, Silvia Mazzon alla viola, Giuliano De Angelis al violoncello, Massimo Bianchi e Marcello Mazzoni al pianoforte. Info: [email protected] - 392 8567046. Cinema all’Arena Stalloni, dove alle 21,30 ci sarà la proiezione del film "The Fabelmans" di Steven Spielberg. Cartellone Restate: eventi.comune.re.it