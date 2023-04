Cosa si può fare per migliorare l’ambiente? Raccolta differenziata e ridurre il consumo d’acqua

Lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento dei mari da un lato e l’emergenza idrica nel nostro paese sono gli effetti della crisi climatica che stiamo vivendo oggi. Ci poniamo delle domande e cerchiamo di darci risposte.

Perché avviene lo scioglimento dei ghiacciai?

"Il processo di industrializzazione, le emissioni di anidride carbonica e di altri gas serra hanno aumentato le temperature ai poli, causando lo scioglimento dei ghiacciai, che si staccano e si dissolvono".

Quali sono le conseguenze dell’innalzamento del livello del mare?

"L’aumento del livello dei mari e degli oceani può comportare cambiamenti delle temperature e fenomeni atmosferici estremi come alluvioni e tornado molto pericolosi".

Quali sono i ghiacciai più danneggiati?

"Le ricerche sull’Everest dicono che ha perso il ghiaccio di 2000 anni in soli 30 anni e il Monte Bianco perde 20 metri cubi di superficie ogni anno".

Quali sono gli animali più colpiti?

"Gli animali colpiti dallo scioglimento dei ghiacciai sono gli orsi polari, le foche e le balene, a rischio di estinzione. Ma non dimentichiamo che le ripercussioni degli squilibri idrici nel mondo ricadono su tutti gli esseri viventi e anche sugli esseri umani: siamo tutti interconnessi sul pianeta Terra. Non dovremmo mai dimenticarlo e ogni momento dovremmo prenderci cura dell’ambiente per salvare noi stessi oltre che gli animali più immediatamente a rischio".

Cosa comporta l’innalzamento del livello dei mari?

"Anche solo un piccolo aumento del livello del mare potrebbe causare effetti devastanti sugli habitat costieri. Questo fenomeno aumenta il pericolo di uragani e tifoni".

Cosa si può fare per migliorare?

"Si possono fare molte cose per aiutare l’ambiente: la raccolta differenziata che svolgiamo con molta attenzione anche in classe, per esempio, ma soprattutto ora, che siamo in emergenza idrica, che il livello di acqua dei nostri fiumi è drasticamente diminuito, dobbiamo ridurre il consumo d’acqua e di energia, evitando tutti gli sprechi".

Marika Rosa

Eva Devito

Beatrice Beretti I C

(autrici anche del disegno)