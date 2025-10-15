Cosca Martino, l’ascesa. I nuovi affari nel mirino. Chiesti 13 anni per Aiello

È arrivata a un importante snodo processuale l’inchiesta di ‘ndrangheta ’Sahel’, incentrata sui nuovi assetti della cosca dopo che il boss della ‘ndrangheta Nicolino Grande Aracri manifestò l’intenzione di collaborare con la giustizia, emersa nell’aprile 2021 e poi bocciata dalla Dda di Catanzaro – allora guidata dal procuratore capo Nicola Gratteri - che non lo ritenne credibile. La notizia sconcertò i suoi storici sodali al punto da ’scaricarlo’ e riorganizzare la cosca approfittando del vuoto di potere: condotte finite al vaglio degli inquirenti e scaturite, nel settembre 2024, in misure cautelari per 31 persone eseguite dai carabinieri di Crotone. Figura-chiave è Vito Martino (1970) che insieme ai suoi familiari stretti è accusato di associazione mafiosa. Abitò per un periodo a Boretto e fu un membro del gruppo di fuoco di Grande Aracri. Nell’inchiesta ‘Sahel’ lui, la moglie e i figli sono stati rinviati a giudizio: il processo inizierà domani nel tribunale di Crotone per 18 imputati.

Il 55enne Martino è inquadrato come ’promotore’ della cosca Grande Aracri: avrebbe impartito disposizioni dal carcere alla moglie, ai figli e a Salvatore Peta (1966). Alla consorte Veneranda Verni (1970) la Dda attribuisce "un ruolo dirigenziale": non solo avrebbe ricevuto ordini dal marito, ma in autonomia avrebbe gestito estorsioni a imprenditori e commercianti di Cutro e ricevuto proventi del traffico di droga. Avrebbe anche intrattenuto rapporti con esponenti di altre consorterie, e sarebbe intervenuta per dirimere controversie. Il figlio più grande Salvatore Martino (1992), ritenuto un ’organizzatore’, avrebbe mantenuto contatti con altri gruppi mafiosi tra cui i Megna di Papanice. Avrebbe poi deciso le persone da taglieggiare e promosso investimenti, leciti e non, a favore dei sodali. Avrebbe anche preso contatti con altre cosche per la vendita di droga. L’altro figlio Francesco Martino (1997), il ’partecipe’, sarebbe stato attivo nelle estorsioni a Cutro, avrebbe trasmesso i messaggi del padre e, in mancanza del fratello, avrebbe tenuto i rapporti con altre consorterie. Avrebbe anche curato i rapporti con gli altri affiliati storici del gruppo Grande Aracri, in particolare coi Diletto. Gli si contesta anche l’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti in Calabria insieme ad altri. Nei giorni scorsi il pm Pasquale Mandolfino ha chiesto la condanna per una trentina di imputati che hanno scelto il rito alternativo. Tra questi c’è Angelo Aiello (1994) residente a Cadelbosco e domiciliato a Cutro: per lui sono stati domandati 13 anni e 5 mesi. È accusato di 416 bis come ’partecipe’: già affiliato, avrebbe manifestato "pieno appoggio alla ‘ndrina Martino anche per rafforzarla" e si sarebbe scontrato coi rivali Ciampà. Per Matteo Santoro (2001) residente a Reggio, chiamato a rispondere in concorso con altri per un chilo di marijuana smerciato a Cutro chiesti 2 anni e 4 mesi. Chiesti 4 anni e mezzo per una presunta ’talpa’, Renato Guarnieri (1969), funzionario in servizio nella Procura di Catanzaro accusato di concorso esterno alla mafia per fatti del dicembre 2021.

