Cos’è il Counseling?. Dialogo con Cerino

Oggi alle 18 alla biblioteca comunale San Pellegrino-Marco Gerra di via Rivoluzione d’Ottobre a Reggio è in programma un incontro con Salvatore Norcia, autore del libro "Alla ricerca di sé", ospite dell’iniziativa con Annica Cerino per parlare di counseling umanistico. Che cos’è il counseling? A chi si rivolge? Quali sono le sue radici? L’autore di questa pubblicazione cerca di rispondere a queste ed altre domande sul tema, illustrando in particolare il modello del counseling umanistico. Ingresso libero. Per informazioni: biblioteca San Pellegrino-Gerra, tel. 0522-585616.