Così cambierà il centro di Casalgrande

Cambia volto il centro di Casalgrande. L’intervento di riqualificazione sarà presentato oggi e domani, sempre alle 20.30 nella sala espositiva Gino Strada. Stasera il confronto è dedicato ai commercianti, domani sarà aperto a tutti i cittadini.

Verrà reso pubblico il progetto per il recupero del centro di Casalgrande tra piazza Ruffilli, piazza Costituzione, piazza Martiri della Libertà e via Aldo Moro. Il sindaco Giuseppe Daviddi ha sottolineato che oggi "questa zona versa in condizioni non più accettabili".

Daviddi ha confermato che nei "primi mesi dell’anno partirà la progettazione delle opere necessarie". Nelle scorse settimane il sindaco Daviddi, in occasione delle festività natalizie, aveva già ufficialmente annunciato i principali lavori in programma nel 2023 tra cui l’attesa operazione del recupero del centro di Casalgrande.

Il progetto prevede interventi sull’illuminazione, sulla pavimentazione e sulla dotazione di verde. Sulla sistemazione della pavimentazione dell’area interessata dalle opere sarà utilizzato principalmente calcestruzzo architettonico e altri materiali. L’illuminazione sarà potenziata rispetto all’attuale con la possibilità di illuminare con un proiettore la facciata dal teatro per una sua valorizzazione.

Per quanto riguarda la dotazione di verde sarà almeno triplicata e l’ipotesi del progetto di recupero prevede il superamento di cento piante collocate nell’area coinvolta dall’importante riqualificazione.

I dettagli dei lavori saranno illustrati oggi e domani in municipio a Casalgrande nei due incontri organizzati dall’amministrazione per commercianti e cittadini che conosceranno le future opere che saranno realizzate nel centro storico. Le immagini di rendering sono tratte dal progetto di fattibilità tecnico economica elaborato dallo studio Marzia Zamboni Architettura.

Matteo Barca