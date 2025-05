"Così ci siamo guadagnati futuro e libertà"

Marinella Sereni, figlia di Emilio, ne traccia un inedito ritratto e racconta la propria vita tra clandestinità e Liberazione. Marinella Sereni ricorda: "Sono nata nel 1936, a Parigi, dove mio padre, è rifugiato, nel ‘40 andiamo a Tolosa. In quella città, mio padre incontra, con le loro famiglie, Franceso Scotti poi deputato nell’Assemblea costituente e senatore, e Giuseppe Dozza, sindaco di Bologna dal ’45 al ‘66". Insieme decidono di affittare un’azienda agricola per vendere i prodotti che producono e finanziare i compagni della Resistenza e i reduci della guerra civile spagnola.

"A me e a mia sorella, Lea, di 11 anni, facevano tanto ridere i clienti che venivano a compare i prodotti, guardavano mio padre esterrefatti, aveva sempre un libro in mano: libri ‘strani’ anche in tedesco di filosofia, di tecniche agrarie. Noi sapevamo che era un grande studioso, pur essendo attivo politica, leggeva i libri in lingua originale e ne conosceva molteplici, giapponese, cinese, tedesco, russo, francese, italiano. Aveva un’ eccezionale capacità di leggere testi classici e di studiare anche nei giorni drammatici".

Continua Sereni: "Inseguiti dai fascisti, cambiavamo casa e città ogni tre mesi, tra Nizza, Tolone, sempre stando sulla costa francese. Nel ‘42, il 18 giugno, il giorno del mio compleanno, i fascisti arrestano mio padre, lo torturano, lo portano a Torino. A Mentone, mentre io, mia sorella e mia madre torniamo in Italia, viene arrestata la mamma, Xenia Silberberg, Marina era il suo nome di battaglia. La trattengono in carcere per un mese, noi figlie, veniamo chiuse in una villa con altre persone sospette, ma ce la facciamo". Sereni continua: " n seguito, andiamo a Roma, ospiti di una zia, la nostra famiglia ebrea è fuggita in Palestina. Prima di giungere nella capitale, i tedeschi arrestano un’altra zia e la deportano nei campi di concentramento. Avevo 6 anni, penso solo ai fascisti. La mamma è impegnata per liberare mio padre. Ci rifugiamo in due diversi conventi di suore. Il babbo è in carcere a Torino, arrestato dai fascisti, per sbaglio finisce nel braccio della morte dei tedeschi. La mamma si adopra per liberarlo, con tante difficoltà, va a Torino, l’Italia è spezzata in due. Io e Lea la raggiugiamo da sole con mezzi di fortuna. Papà, nel ’44, viene liberato: è uno scheletro. Entra nel CNL e ci trasferiamo tutti a Milano. Mio padre con Sandro Pertini vanno a trattare la resa dei tedeschi e di Mussolini col cardinale Schuster, arcivescovo di Milano, lui come comunista, Pertini socialista, con loro ci sono anche gli esponenti degli altri partiti".

Sereni conclude: "Mio padre e mia madre sono stati coppia eccezionale, unita, sapevano farci star bene anche nei momenti bui, marciavamo tutti insieme, Papà era severo, ma, pure, affettuoso. Pur, piccola, capivo che i miei genitori stavano lottando per qualcosa di giusto"

Mariagiuseppina Bo