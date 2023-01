"Così diamo un profumo ai brand di lusso"

di Lara Maria Ferrari "Il profumo è l’arte che fa parlare il ricordo", dice Francis Kurkdjian, creatore dell’iconico Le Male per Jean Paul Gaultier, un’idea che pensiamo abbia ispirato Lorenzo Cotti, Ceo e fondatore di Integra Fragrances, eccellenza italiana nata a Reggio specializzata nello sviluppo di identità olfattive per alcuni tra i migliori brand internazionali del lusso, della moda, delle compagnie aeree e dell’hotellerie. Oltre 50 Paesi profumati al mondo e cinque milioni di fatturato i numeri dell’azienda premiata fra le 40 più innovative del 2022. "L’odore è parte integrante dell’esperienza – dichiara Cotti – Finché sono vivo io respiro, e lì non c’è niente da fare. Il ricordo di un odore prende forma in noi in maniera innata. Perciò il profumo entra nell’identità di un brand, che anche grazie a questo elemento diventa riconoscibile. E oltre al profitto, il bene comune. Da dicembre 2021 è Benefit Company, esplicitando nel suo statuto l’ecosostenibilità come asset fondamentale". Ceo Cotti, com’è nata Integra Fragrances? "La mia esperienza di manager d’azienda viene dal retail. Noi facciamo ‘In Store communication’ e in questo ambito mi sono reso conto che la capacità del senso dell’olfatto è sempre stata sottostimata. I. F. nasce nel 2006, ma si sviluppa...