"Così formiamo il personale per aiutare chi è autistico"

"Se non conosci l’autismo, non puoi aiutarlo". Parte da qui Roberto Vassallo, presidente dell’associazione Aut Aut, per raccontare il primo incontro di formazione rivolto al personale di Trenitalia Tper. La vicenda a gennaio: Mattia, un ragazzo con autismo di 26 anni, è stato multato con un verbale di 102,40 euro per non aver timbrato il biglietto a causa di un obliteratore fuori servizio. Dopo le scuse ufficiali di Trenitalia Tper e l’annullamento della sanzione, l’associazione Aut Aut ha avviato una collaborazione con l’azienda per sensibilizzare e formare il personale sui comportamenti da adottare.

"La formazione si è svolta a Bologna, nella direzione generale di Trenitalia. È stata molto interessante, e con me c’erano anche Claudia Puchetti e Gianluca Amato, psicologi e analisti del comportamento BCBA. Sono state fatte numerose domande da parte del personale su come riconoscere i vari comportamenti di un ragazzo autistico e come intervenire per prevenire situazioni di disagio", racconta Vassallo. "Spero che l’iniziativa possa allargarsi anche ad altre aziende". La formazione coinvolgeva tutti i capitreni, figure che hanno il compito di trasmettere quanto appreso. "Quello di oggi è stato un primo passo. Loro stessi hanno riconosciuto che è solo l’inizio e ci hanno chiesto il materiale per poter formare anche gli altri colleghi. Stamattina ho ricevuto un messaggio dal direttore generale che ci ringraziava per la giornata molto costruttiva". Per il presidente di Aut Aut, la formazione di chi si interfaccia con persone autistiche dovrebbe diventare uno standard in molti altri contesti, a partire dalle scuole: "Non si può parlare di integrazione se il ragazzo autistico viene semplicemente inserito in un ambiente senza competenze specifiche. Mandare un ragazzo autistico a scuola senza un progetto di sostegno sensato è sbagliatissimo". Venerdì prossimo, il personale di Trenitalia Tper sarà ospite alla pizzeria Planet Aut di Casalgrande. "Quello che è successo a Mattia – conclude Vassallo – è stato un brutto inconveniente, ma paradossalmente sta aiutando moltissime persone a capire come comportarsi con chi soffre d’autismo".

Elia Biavardi