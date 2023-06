"Così il Franchini diventa interprovinciale"

di Nina Reverberi

L’ospedale Franchini diventerà un presidio interprovinciale, per tutta la Val d’Enza reggiana e parmense, con l’automedica a Traversetolo. Al Franchini resterà il Pronto soccorso diurno con personale dipendente Ausl, mentre nelle ore notturne ci sarà il Cau (Centro di Assistenza e Urgenza), che sostituirà l’attuale guardia medica, professionalmente preparato anche per piccole emergenze.

Fausto Torelli, sindaco di Montecchio, in Conferenza territoriale sociale e sanitaria (Ctss) state affrontando l’emergenza urgenza, comprese le automediche.

"Si sta discutendo il piano dell’Assessorato regionale alla sanità per la riorganizzazione di Pronto Soccorso, Guardia Medica, Auto mediche e Auto infermieristiche, Elisoccorso ... Competenza e potere deliberativo sono della Regione. In Ctss stiamo valutando un’ipotesi avanzata dai tecnici dell’Asl sulla base dei bisogni e della disponibilità non tanto economica, ma di personale".

Possibile che la mancanza di due medici possa mettere in crisi un sistema?

"Non si tratta di due medici, ma di 43 sui 100 necessari a mantenere la rete dei PS e e Automediche esistenti".

Quante auto mediche abbiamo in Provincia e di quanti medici necessitano?

"Abbiamo 5 automediche H24 e 1 H12, servono 33 medici (sui 61 medici oggi, a settembre 57). Per mantenere aperti i Pronto soccorso, i restanti medici sono chiaramente insufficienti. Per questi si deve ai medici di Cooperative".

A causa di questi numeri il Franchini vedrà l’automedica spostarsi a Traversetolo?

"Vorrei che questo concetto fosse interpretato in modo corretto e non negativo a prescindere. Le auto mediche non appartengono a un luogo, in senso funzionale, ma fanno parte della rete del 118 che per Reggio, Parma e Piacenza è gestita dalla Centrale di Parma".

Lei cosa pensa dell’automedica a Traversetolo, mentre sarà tolta a Montecchio?

"Occorre premettere che le auto infermieristiche non sono oggetto di rimodulazione, anzi per il territorio provinciale sono previsti due unità in più, non è stato ancora deciso se H12 o H24. Da anni peraltro cerchiamo di ottenere da Ausl e Regione un riconoscimento del valore interprovinciale per il Franchini, cogliendo anche le richieste dei sindaci di parte parmense. Nei fatti è già così, con il suo pronto soccorso, ma vorremmo un riconoscimento ufficiale. Poi se l’automedica parte da Traversetolo, la copertura sanitaria, l’efficacia e la sicurezza non subirebbero, mio parere, nessun contraccolpo. Ne guadagnerebbe, anzi, una visione unitaria del territorio che non si può dividere con una riga sul greto di un torrente".

La scelta di Traversetolo significa rafforzare il Franchini?

"L’ospedale, con il suo Ps, ne uscirebbe come riferimento interprovinciale. Se poi ci fosse anche l’Osco (Ospedale di comunità) nel futuro del Franchini in tempi brevi, ancora meglio".

Lei quindi è favorevole al trasferimento dell’automedica?

"Io voglio lavorare per garantire un servizio che risponda alle attese e ai bisogni dei cittadini. Oggi non possiamo dire che l’esistente risponda a questi requisiti. Non è possibile e soprattutto giusto pensare di ripristinare o riconquistare ciò che si faceva nel passato. Il cambiamento è doveroso e necessario".

Quali altri ambiti sono interessati dalle proposte?

"Una sfida importante riguarda la riorganizzazione dei Pronto Soccorso e del Servizio di Guardia Medica (CA, Continuità Assistenziale). Sottolineo che non sono previste modifiche all’attuale assetto del Pronto Soccorso del Franchini. La CA dovrebbe venire ristrutturata, migliorando decisamente la situazione attuale".