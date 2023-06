"Così mettete in ginocchio le società sportive"

Zero euro. Sarà questo il ‘contributo’ del comune di Casalgrande alle società sportive locali nei prossimi cinque anni per la gestione di due lotti, l’impianto di via Santa Rizza (dove c’è l’Ac Casalgrande) e quello di Salvaterra (in uso del Veggia dal 2021), nella delibera sottoscritta dal sindaco Giuseppe Daviddi.

"É scandaloso: così si mettono in ginocchio le società", spara a zero il Pd locale attraverso una nota firmata dal capogruppo Matteo Balestrazzi.

"Una scelta preoccupante e difficile da comprendere, visto che senza un minimo sostegno economico le realtà sportive locali si troveranno in grossa difficoltà. E a pagarne il prezzo saranno le famiglie dei ragazzi che fanno attività, tra quote più alte o figli da portare altrove a giocare".

Il Pd poi sottolinea la vera differenza col passato: "Nei precedenti bandi veniva riconosciuto un contributo comunale. È bene ricordare che le associazioni sportive sono fondate su una grande base di volontariato. E ora rischiano di chiudere".

Il Comune ha messo nero su bianco le cifre del nuovo bando.

Per il lotto 1, quello di via Santa Rizza, il valore della concessione è pari a 345mila euro, con contratto di tre anni e opzione biennale di rinnovo.

Per l’amministrazione, l’introito fra tariffe, proventi da attività sportive e bar è di 62mila euro annui, che spalmati su 5 anni (+ altri 6 mesi di proroga tecnica dell’attuale bando in corso) valgono proprio la cifra stimata. Mentre le uscite si attestano sui 319mila euro.

Insomma, "l’avanzo della stima tra entrate e uscite di € 26,067,25 permette al concessionario di mantenere l’equilibrio economico finanziario necessario a condurre l’impianto sportivo in maniera efficiente" ribadisce l’amministrazione nella delibera.

Cifra non casuale, visto che da quanto trapela, con l’attuale bando l’Ac Casalgrande otteneva dal Comune circa 20mila euro. Discorso simile per il secondo lotto a Salvaterra attualmente gestito dal Veggia.

La concessione (stessa durata) vale 164mila euro, con costi di 143mila euro per un utile dopo 5 anni di circa 21mila euro.

Le due società, attraverso i presidenti Ivan Campioli (Casalgrande) e Luigi Stradella (Veggia) non hanno voluto commentare: "Ci prendiamo una ventina di giorni per le valutazioni del caso – le poche parole di Campioli –. Se parteciperemo al bando? Non lo so ancora. Si sentono molte cose inesatte…".

Intanto si attende l’esito dell’apertura buste per la realizzazione dei nuovi spogliatoi a Salvaterra, con fondi stanziati dal Pnrr di 607mila euro, il cui termine per la presentazione delle offerte scadeva lo scorso giovedì.

Stefano Chiossi