"Così non si inquina la scena del crimine"

Come deve comportarsi un soccorritore quando interviene sulla scena di un crimine, senza inquinare prove o altri elementi utili alle indagini? Lo hanno spiegato i carabinieri ai volontari della Croce rossa di Fabbrico, in un incontro con i comandi della Compagnia dell’Arma di Guastalla. Presenti il capitano Roberto Iandiorio e il luogotenente Antonio Matassa, del nucleo operativo ed esperienze nei Ris di Parma, spiegando le tecniche da utilizzare per evitare di inquinare le prove sulla scena di un crimine. Una quarantina di volontari con operatori di soccorso hanno partecipato all’iniziativa illustrativa sul tema "Ruoli e comportamento del soccorritore sulla scena del crimine". Un modo per garantire le fonti di prova ed evitare comportamenti che possano "inquinare" la scena del crimine. In passato altre simili iniziative si sono svolte a Poviglio, Guastalla e Reggiolo.