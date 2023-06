"Così siamo stati aggrediti fuori dal locale"

Sentiti durante l’incidente probatorio davanti al gip Dario De Luca, due giovani di 20 anni hanno confermato i contorni dell’aggressione da loro subita nella sera del 15 gennaio a Scandiano, per la quale figurano tre indagati: un 28enne residente a Casalgrande, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, e due 19enni che abitano nel paese del Boiardo, sottoposti all’obbligo di dimora notturno. Per i tre ragazzi il pm Marco Marano ha formulato le ipotesi di reato di rapina e lesioni aggravate. Secondo una prima ricostruzione, le due parti offese stavano andando al ‘Dada bar, quando sono stati aggrediti dopo un diverbio. I giovani sono stati minacciati con una bottiglia di vetro e poi colpiti con calci, pugni e lanci di bottiglia. Uno di loro era stato pure rapinato del portafogli, del telefonino e delle chiavi dell’auto. Nei giorni seguenti uno dei responsabili aveva pubblicato su Instagram intimidazioni alle vittime per farli desistere dallo sporgere denuncia. I carabinieri avevano individuato alcuni dei presunti responsabili anche grazie alla videosorveglianza.

al. cod.