Cosmo infiamma la Festa dell’Unità di Reggio Emilia: giochi di luce e pubblico in visibilio

Reggio Emilia, 29 agosto 2024 – "Oltre l'amore, oltre il dolore - Senza barriere, senza paure", Cosmo fa volare il pubblico dell'Arena alla Festa nazionale dell'Unità.

Cosmo sul palco dell'Arena alla Festa dell'Unità di Reggio Emilia

Nel 2018 fu il momento di 'Cosmotronic', live alle Fiere. Stasera l'artista, dj e produttore torinese è tornato a Reggio, in tour col suo nuovo album 'Sulle ali del cavallo bianco'.

Passano le dieci di sera e si apre con 'Gira che ti gira' dal nuovo album, poi si entra subito nel caos ordinato tipico di Cosmo con 'La musica è illegale'.

Migliaia di mani al cielo in un gioco di luci che è appena iniziato. Saluti e cortesie iniziali ma poche manfrine tra un brano e l'altro: adesso si balla. Sulle note di "Tristan Zarra', come al concerto del Primo Maggio a Roma, sventola la bandiera della Palestina.

La carriera

Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, classe 1982, è originario di Ivrea. Città che non ha mai abbandonato per non perdere la fame e la curiosità che, secondo lui, sono il vero motore di chi vive in provincia.

Il successo lo raggiunge, tra alti e bassi, nel 2016 con 'L' ultima festa'. Due anni dopo esce 'Cosmotronic', album che lo consacra tra gli artisti sperimentali più apprezzati del panorama italiano.

L'ultimo album

Descrivere la sua poliedricità in una parola è dura, ma si potrebbe partire da 'Antipop', titolo del documentario di cui è protagonista, ideato e curato da Jacopo Farina e uscito su Mubi l'anno scorso.

L'ultima sua creatura, 'Sulle ali del cavallo bianco', svela un suo lato più romantico e più apertamente canoro, senza però perdere l'originalità strumentale. sempre pronta a prendere il pubblico in contropiede

Nel 2018 'Cosmotronic', nel 2024 'Sulle ali del cavallo bianco': la speranza è che fare tappa a Reggio con un nuovo album possa per Cosmo diventare una tradizione.