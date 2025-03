Cospicua perdita d’acqua vicino alle strutture Ausl

Una cospicua perdita d’acqua potabile che prosegue da giorni (e non è la prima volta) si è verificata nell’area verde vicino alle strutture Ausl di via Amendola, nei pressi dell’ex Sert. A segnalarlo è un lettore indignato per lo spreco della risorsa idrica pubblica.

L’Ausl fa sapere che "si tratta di tubature arrugginite, sulle quali i servizi di manutenzione sono intervenuta diverse volte. Ora sostituiranno con tubi nuovi una tratta più lunga di quella dove attuale dove c’è la perdita per cercare di risolvere definitivamente entro qualche giorno. L’impresa di manutenzione ha comunicato che domattina (oggi, ndr) inizieranno i lavori di scavo per risolvere la perdita".

Della situazione si è attivata anche l’assessora all’ambiente del Comune di Reggio, Carlotta Bonvicini che si è subito adoperata contattando il servizio di manutenzione dell’azienda sanitaria locale, per cercare di risolvere tutto nei tempi più rapidi possibili.

dan. p.