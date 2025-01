Costa caro il ko all’esordio. La Reggiana chiude al nono posto

Si chiude al nono posto l’avventura della Unahotels Under 17 alla trentaquattresima edizione del Trofeo Bruna Malaguti di San Lazzaro, kermesse che ha visto sbocciare i migliori talenti giovanili italiani, su tutti Marco Belinelli e Simone Fontecchio.

I biancorossi (Rinaldini 14) hanno pagato a caro prezzo il ko all’esordio contro Torino per 66-94, sorpresa del torneo, sconfitta solo in finale dalla corazzata Stella Azzurra Roma. Nella seconda giornata la Unahotels (Hadzhiev 22, Manfredotti 19, Samb 17) si è rifatta imponendosi per 89-80 su Padova e ha concluso il girone con l’hurrà su Udine per 77-75 grazie ad Abreu (24) e Manfredotti (17).

I biancorossi sono così finiti nella fascia per il nono-dodicesimo posto; nella semifinale i reggiani (Manfredotti 18, Baldasseroni 16) hanno superato agevolmente i padroni di casa del San Lazzaro per 94-74 mentre nella finale per il nono-decimo posto hanno vinto per 95-81 contro la Reyer Venezia.

La Befana, invece, ha portato un bel regalo all’Under 13 che ha conquistato il Trofeo MoM, organizzato dal Magik Parma. Dopo aver battuto Heron Bagnolo, Mazzano e Sampolese nel girone di qualificazione, i biancorossi hanno avuto la meglio proprio per 100-43 del Magik in finale: MVP della kermesse Niccolò Rossetti (nella foto).

Cesare Corbelli