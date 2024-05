Costa, interrogazione in Regione: "Diteci che fine ha fatto l’ascensore"

Che fine ha fatto l’ascensore che doveva essere installato alla stazione di Guastalla "entro febbraio" (secondo gli annunci dal municipio) e "per il 15 aprile" (per la Regione), ma che non è ancora allestito nell’apposito spazio della struttura ferroviaria? Lo chiede il consigliere regionale del Pd, Andrea Costa, ex sindaco di Luzzara: "Ad oggi – dichiara Costa – la realizzazione dell’ascensore non ha proceduto ulteriormente e la stazione rimane sprovvista di questo servizio essenziale, causando disagi tanto ai cittadini che necessitano di questo servizio quanto al personale medico e sanitario che si trova a dover soccorrere persone sul treno o ai binari". Costa ha presentato un’interrogazione in Regione per sapere "quale sia l’effettivo stato di avanzamento dei lavori, se l’impianto ascensore sia stato consegnato alla società Fer per l’installazione e quali misure intenda adottare per velocizzare la realizzazione e l’entrata in funzione dell’ascensore". Anche diversi cittadini sollecitano l’attivazione del servizio.