Costa (Pd): "Alluvione Lentigione, manca la verità"

"Verità e giustizia per gli alluvionati di Lentigione: la battaglia deve continuare". A prometterlo è Andrea Costa, consigliere regionale uscente e ricandidato Pd. "Le sentenze non si commentano, si prende atto e basta. Nessuno si sarebbe rallegrato delle condanne, ma a Lentigione resta inevasa una domanda di verità e giustizia", ha detto a pochi giorni dall’assoluzione di tre funzionari Aipo imputati per l’esondazione del torrente Enza nel 2017. "L’acqua invase il paese, case, aziende, con danni per 18 milioni di euro: perché è successo? Si poteva evitare? A nessuno interessa cercare capri espiatori, ma capire per imparare. Resta però la battaglia per ottenere almeno un risarcimento parziale dei beni mobili danneggiati: la proposta che ho formulato al Governo serve a ottenere almeno 1,4 milioni di euro di rimborsi. Grazie alla collaborazione della nostra deputata Ilenia Malavasi la riproporrò nel dibattito sulla finanziaria".