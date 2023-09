Costa (Pd) chiama Anas a rapporto: "Ancora molto da fare sulla Ss63"

"Quali interventi ha in previsione l’Anas sulla statale 63 del valico del Cerreto?"

Lo chiede il consigliere regionale del Pd, Andrea Costa che aggiunge: "La Statale 63, pur essendo stata oggetto negli anni di consistenti interventi, continua a presentare non poche criticità. La Regione ha sempre dimostrato attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto in montagna, promuovendo sempre un’azione educativa e informativa, ma anche incentivando il miglioramento delle infrastrutture".

"Ha inoltre avviato un proficuo percorso di interlocuzione con Anas – aggiunge Costa, sempre in riferimento alla Regione – ribadendo la necessità di realizzare un adeguamento dell’intero tratto stradale compreso tra l’uscita della galleria del Seminario e la località di Ardaceda, zona Ca’ del Merlo, comune di Carpineti. Gli abitanti locali hanno richiesto da anni, mai ascoltati, l’abbassamento del limite di velocità per rendere meno pericoloso lo stesso tratto stradale".

Il problema dell’abbassamento del limite di velocità sembra finalmente superato, secondo il sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi.

"Dall’inizio dell’estate – dice il primo cittadino – hanno posto i cartelli con il limite di 50 km l’ora a Ca’ del Merlo, nel tratto dalla galleria del Seminario al confine con il comune di Castelnovo Monti. Inoltre è stato installato ad Ardaceda nei pressi del bar a lato della statale, un misuratore della velocità (autovelox) che registra la velocità nei due sensi di marcia. Questo è stato fatto, per i lavori non ho notizie del finanziamento".

Parte proprio da questa località l’atto ispettivo per fare chiarezza sui prossimi interventi previsti da Anas, secondo il consigliere regionale Andrea Costa, tenendo conto che la Provincia, in accordo con Anas, per accelerare i tempi dell’intervento ad Ardaceda, tratto stretto e pericoloso della vecchia statale 63, privo di spazi pedonali per i residenti locali e dove spesso si registrano incidenti, ha presentato molto tempo fa un progetto di massima.

Tale progetto sembra sia stato accolto da Anas però nessuno sa se sia stato finanziato o no. Risolto il problema della riduzione del limite di velocità, resta quello ancor più importante dell’allargamento della sede stradale portandola a 10,50 metri come previsto dalla legge.

Settimo Baisi