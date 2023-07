Costa (Pd) porta in Regione il caso Werther

"Salvare la Werther di Colombaia di Secchia con sede a Carpineti". A chiederlo, con un’interrogazione alla Giunta della Regione è Andrea Costa del Pd spiegandone le ragioni. "L’azienda Werther è specializzata nella realizzazione di impianti di sollevamento e in particolare di ponti, - afferma - da anni è il principale sito produttivo nel settore del gruppo Werther-Sicam. Nonostante l’ampio portafoglio clienti, l’azienda Werther, insieme alla Sicam e alle altre aziende del comparto, vivono da anni una situazione di incertezza". Costa ricorda che "l’ultima proposta concordataria prevede la chiusura dell’impianto di Carpineti e il trasferimento a Correggio di 14 dipendenti che risiedono tutti in Appennino, per cui lo spostamento quotidiano comporterebbe almeno tre ore di macchina per andare e tornare con rischi pesanti per l’occupazione e per la stessa ’azienda che perderebbe il know how acquisito negli anni". Costa chiede "di sapere se sia stato depositato il piano di risanamento e, in tal caso, se si stanno prendendo in considerazione soluzioni funzionali di salvataggio dell’azienda attraverso un’azione di workers buyout". s.b.