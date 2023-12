Costi alle stelle: "Tasse in aumento"

Tasse locali in crescita a Correggio per far fronte all’aumento dei costi energetici, previsto in circa 800mila euro. E’ un passaggio chiave del bilancio di previsione 2024 del Comune correggese. "Il punto fermo di questo bilancio – conferma l’assessore Martina Catellani – è la progressività: chi ha redditi maggiori paga qualcosa in più. Un ritocco delle aliquote per coprire aumenti dei costi di utenze e manutenzioni, liberando risorse per aiutare le famiglie, i cittadini più in difficoltà e finanziare investimenti per patrimonio, ammodernamento e messa a norma delle scuole, ampliamento della rete ciclabile, valorizzazione di nuovi spazi pubblici con finalità di relazione e incontro, cioè permette il prendersi cura della città e della sua comunità di cittadini, investendo sul futuro". Nel caso dell’Imu le abitazioni di lusso passano dal 4,3 per mille al 5,5 per mille, le aree fabbricabili dall’8,4 per mille al 10 per mille, i fabbricati di categoria D produttivi dall’8,4 per mille al 9,5 per mille. E per quanto riguarda i redditi? Si conferma l’esonero fino a 15mila euro. Si prevede un aumento dello 0,10% sulle fasce più basse, dello 0,20% nelle fasce medio alte e si mantiene l’aliquota massima dello 0,80 per la fascia dei redditi più alti. Questo porterà ad un aumento di 22 euro all’anno a chi percepisce una pensione di 1.300 euro netti al mese che diventano 70 l’anno per chi percepisce una pensione di tremila euro netti al mese. Per lavoratori che percepiscono un reddito di 1.600 euro netti al mese, l’aumento sarà di 25 euro l’anno, mentre per chi percepisce 6.300 euro netti al mese l’aumento sarà di 70 euro l’anno. "E da gennaio – aggiunge l’assessore – il Comune di Correggio affiderà a Iren la fatturazione della Tari, con benefici alle attività economiche. Si prevede infatti una fattura ’ivata’ da cui si potrà detrarre il 10%, al contrario di oggi dove è tutto costo. Si alleggerirà inoltre l’impatto sulla parte corrente del bilancio comunale, riducendosi le somme da vincolare a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, oltre al beneficio derivante dal fatto che si liberano personale dei tributi e risorse, che potranno essere dedicate al recupero dell’evasione fiscale".

Antonio Lecci