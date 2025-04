"Costituirà un grande aiuto. Ma non risolverà i problemi"

"Siamo convinti che possa costituire un aiuto ma anche che non basterà a risolvere tutti i problemi che la nostra e altre città di dimensioni simili hanno in questo momento storico in cui disagio giovanile, gravi marginalità, tossicodipendenza e povertà crescente rappresentano vere e proprio emergenze". Le parole sull’arrivo dell’Esercito del sindaco Marco Massari, affidato ad un post sui social, sono sulla stessa lunghezza d’onda delle altre istituzioni che da tempo affermano concetti analoghi. Insomma, il presidio dei militari sarà importante, ma non risolutivo.

"Dalla giornata di domani (oggi, ndr) la nostra città rientrerà ufficialmente nel programma Strade Sicure – apre così Massari la sua comunicazione dedicata ai cittadini – Un contingente di militari dell’Esercito Italiano effettuerà un presidio aggiuntivo nella zona della stazione ferroviaria storica".

Il primo cittadino poi ha voluto rimarcare la genesi dell’iter di attivazione dell’operazione ‘Strade Sicure’. "L’esercito arriva a Reggio perché, insieme alla Prefetta e a tutto il Cosp (Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica), abbiamo condiviso che potesse essere un ulteriore presidio a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico in una zona delicata della nostra città. Pertanto, già diversi mesi fa, abbiamo chiesto di far parte del programma al Ministero dell’Interno che recentemente ci ha accordato la misura", ha continuato.

Massari infine ci tiene ad augurare "buon lavoro al contingente dell’Esercito Italiano che sarà attivo a Reggio Emilia e a tutte le forze dell’ordine, ai volontari di strada, agli operatori sociosanitari che ogni giorno sono impegnati in un lavoro indispensabile a tutela di tutte le cittadine e tutti i cittadini, nessuno escluso".