"Costretto a baciare i piedi del boss"

Sono 276 le pagine dell’ordinanza di custodia cautelare siglata dal gip distrettuale Alberto Ziroldi. E tra i gravissimi episodi che vengono analizzati, ve n’è uno gravissimo ed umiliante ai danni dell’imprenditore reggiano Giuseppe Ruggeri, che sarebbe stato costretto a baciare i piedi del presunto boss. Ruggeri è stato tra i pochi ad opporsi alle richieste estorsive della ‘ndrangheta nel periodo in cui i boss chiamavano Reggio Emilia "il bancomat delle cosche". Aveva testimoniato nel 2007 proprio contro Pino U’ Nigro al processo Grande Drago, accusandolo di tentata estorsione di 15mila euro. Quando Arabia esce dal carcere, impugna la pistola e decide di vendicarsi con l’aiuto tra l’altro di Salvatore Messina e di un nipote di nome Antonio. In un’intercettazione lo si sente raccontare ad Antonio Vertinelli: Ruggeri "io l’ho preso. L’ho acchiappato una volta… per andare al Ghiardo… l’ho bloccato là. Io, Salvatore Messina mio nipote Antonio l’abbiamo ammazzato. Mi chiedeva perdono, mi baciava i piedi lui". Con l’imprenditore c’era un uomo: "l’ubriacone … io a quello l’ho sempre menato a Brescello.. Ste persone li ho fatti pisciare addosso, quando gli ho bloccati con tre armi, tre armi puntate addosso… sai come li ho combinati!".