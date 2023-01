"Costretto a fare ogni giorno una strada bianca piena di buche"

.Cortese redazione,

Mi chiamo Raffaele Degni e vivo a Gattatico, in provincia di Reggio Emilia. Vi scrivo perché vorrei segnalarvi una situazione incresciosa che mi vede coinvolto.

Ogni giorno, per andare al lavoro o, nel pomeriggio, per andare a prendere i miei figli, devo percorrere sia via Francesco Crispi, sul territorio di Gattatico che via Nuova, sul territorio comunale di Poviglio. Entrambe fanno parte di un’unica strada “bianca” che presenta notevoli disagi.

La strada comunale che devo percorrere per arrivare al domicilio è impraticabile, a causa delle numerose buche, anche profonde, che compromettono l’incolumità di chi vi transita. Si tratta di una strada lunga circa due km; da un lato, si chiama via Nuova, ed è di pertinenza del comune di Poviglio, mentre l’altro km, via Crispi, è di Gattatico.

La strada non è asfaltata.

In estate si presenta polverosissima, al punto che, al passaggio di qualunque mezzo, l’aria diventa irrespirabile tanta è la polvere che si alza. Nelle stagioni fredde, si aprono delle buche talmente profonde che, oltre a danneggiare i veicoli, creano il rischio di finire nei canali d’irrigazione laterali. Sono anni che la mia famiglia fa presente questo problema alle amministrazioni comunali.

So perfettamente che viviamo una situazione di forte disagio ed emergenza sanitaria a causa del Covid, e mi scuso nuovamente, ma viviamo una situazione davvero ai limiti della sopportazione. Spero di poter avere anche solo un minimo feedback da parte vostra, perché i sindaci sembrano sordi alle nostre richieste di manutenzione, inoltrate anche via pec.

Ringrazio per la disponibilità

Raffaele Degni