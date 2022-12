Costretto a lasciare la sua abitazione di Boastra, muore all’improvviso a 88 anni

È mancato all’affetto dei suoi cari, Eros Giovannini, l’anziano che martedì scorso ha lasciato la sua abitazione di Boastra a seguito dell’incendio sviluppato alla canna fumaria di cui abbiamo dato notizia sul nostro giornale, Eros nel frattempo era stato ospitato dai familiari a Marola. Nessun legame tra la sua morte e l’incendio dell’abitazione, tra l’altro modesto: Eros Giovannini, che il 9 febbraio prossimo avrebbe compiuto 88 anni, ne era uscito completamente illeso. Si era trasferito presso i figli in attesa di rimettere in ordine la sua abitazione di via Boastra. Pare che avesse qualche problema di salute ovviamente in correlazione anche all’età.

Era una persona molto conosciuta e stimata presso la comunità di Carpineti dove ha trascorso la sua vita di lavoro e dove vivono anche parte dei suoi familiari. Con la sua scomparsa lascia nel profondo dolore i figli Milva, Fabio e Franco, le nuore Barbara e Maria, i nipoti Gloria, Roberto e Laura, la sorella Anna e il fratello Piero, la cognata Gina e i nipoti Giorgia, Reana, Andrea, parenti ed amici, già preoccupati di lui nel momento dell’incendio della canna fumaria. Questa sera alle 20 nell’abitazione di via Reverberi 2 verrà recitato il santo rosario. I funerali, a cura delle pompe funebri Maura Ghirelli, avranno luogo domani con partenza alle ore 10 dall’abitazione di via Reverberi 2 a Marola dove è stata allestita la camera ardete per giungere alla chiesa di Migliara dove verrà celebrata la funzione funebre al cui termine il feretro raggiungerà il cimitero di Marola per la tumulazione. Ringraziamenti anticipati dei familiari a tutti coloro che parteciperanno al saluto di commiato.

Settimo Baisi