Costringe il ladro a restituirle il cellulare

Nei guai uno dei personaggi che hanno l’abitudine di appostarsi nei parcheggi dei supermercati per prendere di mira le auto lasciate in sosta. I carabininieri hanno infatti denunciato un uomo di 39 anni, residente a Reggio, che a un’ora di distanza, nella stessa giornata, si sarebbe introdotto all’interno di due mezzi per rubare ciò che poteva trovare: dal primo, un furgone lasciato in sosta nei pressi del supermercato Conad, aveva portato via oggetti e qualche indumenti; dal secondo mezzo, una vettura di proprietyà di una signora, avrebbe portato via un telefono cellulare riposto nel vano portaoggetti.

Nel frattempo una delle vittime, su indicazioni di un passante è riuscita a raggiungere il ladro e a farsi riconsegnare il cellulare. L’uomo, cercando di giustificarsi goffamente, ha detto di averlo acquistato per venti euro da uno sconosciuto. I carabinieri di Montecchio Emilia, giunti sul posto, hanno ascoltato i testimoni e trovato addosso al 39enne la refurtiva asportata precedentemente dal furgone in sosta. Per questi motivi, con l’accusa di furto e ricettazione i carabinieri hanno denunciato il 39enne.

I fatti risalgono al pomeriggio dell’8 aprile, quando in due differenti momenti, il presunto responsabile si sarebbe introdotto nell’abitacolo di due autoveicoli. Dopo il raid furtivo l’uomo si dava alla fuga. Qualche minuto dopo, le vittime, nel riprendere i propri autoveicoli, si sono accorte degli ammanchi. Su indicazione di un passante, la proprietaria dell’auto ha raggiunto il presunto autore del furto, intimandogli di restituirgli il suo telefono e che avrebbe chiamato i carabinieri. A quel punto l’uomo ha tirato fuori l telefono dalla tasca, dicendo di averlo acquistato da un’altra persona per alla somma in denaro di 20 euro. Nel frattempo è giunta sul posto una pattuglia dei carabinieri, che – durante il trambusto – era stata allertata da alcuni passanti.