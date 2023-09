Costringe minore a prostituirsi a Reggio Emilia, arrestato 38enne romeno

Reggio Emilia, 2 settembre 2023 - Aveva costretto una minorenne rumena a prostituirsi in strada, sfruttandola e abusando pure di lei. Era ricercato a livello internazionale dopo una condanna definitiva per sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e violenza sessuale. Un 38enne rumeno è stato arrestato il 26 agosto scorso in Romania.

A darne notizia è la polizia di Stato di Reggio Emilia, città nella quale, insieme ad altri tre connazionali, L'uomo era stato arrestato nel marzo 2011, poi nel 2015 il tribunale reggiano lo aveva condannato a 8 anni, poi nel luglio 2022 la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto la pena a 5 anni. Quando la condanna è divenuta definitiva, è stato spiccato il mandato di catturato europeo.

Grazie alla collaborazione tra la squadra mobile della questura reggiana e l'Interpol coadiuvati dalla direzione centrale della polizia criminale e del servizio per la cooperazione internazionale, l'uomo è stato localizzato prima in Inghilterra e poi successivamente l'altro giorno in Romania dov'è stato rintracciato a arrestato.