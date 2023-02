"Costruiamo case accoglienti per chi deve assistere i figli"

di Stella Bonfrisco "Quando mi accingo a fare una relazione, la prima cosa che dico sempre è che sono di Reggio Emilia. La città dove sono nata, dove vive la mia famiglia d’origine e dove ci sono tutti i miei più cari amici. La città che ha impresso sul mio modo di essere un dna sociale, riconoscibile. Una città che con la sua storia mi ha insegnato un modello partecipativo, che tra le tante cose ha dato vita ad un’esperienza educativa esportata in tutto il mondo". Maria Chiara Roti, una vera dichiarazione d’amore a Reggio. Lei oggi vive a Milano. Che rapporto ha con questa città? "Se Reggio è la città del cuore, Milano è quella del pane. Mi trovo bene a Milano, qui sono nati i miei figli, qui lavoro. Sono tante le opportunità che offre, soprattutto dal punto di vista professionale. Milano è la città del lavoro, qui si va veloci". A Milano ha attualmente ha ripreso a studiare. Giusto? "Frequento un master di secondo livello alla Bocconi per il management delle aziende sanitarie e socio-assistenziali. Ho deciso di tornare sui banchi anche un po’ per sfida. Esiste un luogo comune che invita a non illudersi sulla capacità di studio...