Costruivano dei botti artigianali

Ragazzini in possesso di grossi petardi e giochi pirotecnici "vietati", alcuni "artigianali", senza alcuna prevista misura di sicurezza, come invece impone la legge, proprio per evitare conseguenze a persone e cose. Sono stati alcuni operatori scolastici, in un istituto della Bassa, a scoprire gli ordigni pirotecnici, alcuni anche di grosse dimensioni e in grado di provocare danni seri.

Pare che uno dei ragazzini fosse intenzionato a vendere uno dei grossi petardi. Ma l’operazione, nei giorni scorsi, non è passata inosservata a un operatore scolastico, il quale ha fatto scattare i controlli, con la dirigenza dell’istituto che ha provveduto a ritirare e sequestrare i giochi pirotecnici, segnalando poi la vicenda ai genitori dei ragazzini in questione, oltre che alle forze dell’ordine, per fare avviare i previsti accertamenti. Secondo quando si è appreso, pare che alcuni di questi oggetti pirotecnici siano stati realizzati in modo artigianale, con materia prima recuperata tra negozi e acquisti online. E alla costruzione avrebbero contribuito in modo diretto anche dei ragazzini, alcuni dei quali di appena 13-14 anni di età. Con loro avrebbero collaborato dei ragazzi più grandi, forse per creare petardi a buon mercato.

"Ci siamo aiutati seguendo indicazioni fornite dalla rete internet per realizzati questi botti", avrebbe confidato uno di loro ai genitori, rimasti assolutamente sbalorditi quando hanno saputo di quanto era accaduto, senza immaginare neppure lontanamente delle operazioni che erano state effettuate dai loro figli. Il dirigente scolastico ha confermato il sequestro del materiale pirotecnico, individuato anche grazie alla costante attenzione del personale docente e ausiliario dell’istituto.

Antonio Lecci