"Costruzioni, positivo il calo delle erogazioni"

"Non è semplice valutare se il forte aumento negli ultimi anni dei prestiti e dei finanziamenti alle imprese, sia un bene o un male". Così Leonello Boschiroli, segretario della First-Cisl, ragiona sui dati forniti da Bankitalia. "Se le aziende – prosegue – chiedono denaro per investimenti infrastrutturali o per rafforzare la produttività è un bene, se invece servono per dare ossigeno alle casse, è altra faccenda. Occorrerebbero dati più particolareggiati. Nella sintesi, se il tessuto reggiano fa debiti per investire è un bel segnale, e il fatto che oggettivamente, dai dati, si palesi una certa facilità di accesso al credito, depone a favore di questo. Perché significa che c’è fiducia nell’imprenditore e nel suo operato".

E’ nel settore costruzioni che Reggio registra, viceversa, un costante calo delle erogazioni bancarie, nello specifico Boschiroli osserva: "Il calo potrebbe anche non essere un male, dal momento che va di pari passo all’esaurimento della bolla data dalla legge sul 110%". Più preoccupato il sindacalista pensando ai privati: "Quanti dei prestiti sono legati all’acquisto della casa? Perché per i mutui con i tassi in diminuzione ci potrebbe essere una ripartenza del mercato immobiliare, e comunque hanno un progetto, diciamo così. Altra cosa sono i prestiti al consumo, che hanno ancora tassi alti, e vengono incentivati dalle banche per l’acquisto di beni non per forza necessari, con meccanismi di rifinanziamento che, se non onorati, portano a penali. E’ forte poi la preoccupazione che molti prestiti siano richiesti per pagare bollette o interventi chirurgici. E’ noto che stanno aumentando fortemente le cessioni del quinto dello stipendio o della pensione. Sicuramente un aumento di quasi il 27% in cinque anni, in rapporto alla popolazione, è alto".

g. g.