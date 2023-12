Il Covid impenna, raddoppiati in un mese i positivi gravi. L’appello: “Attenti alle festività”

Reggio Emilia, 9 dicembre 2023 – Niente baci alla nonna durante le feste natalizie se l’anziana non è vaccinata: si rischierebbe di infettarla, regalandole Omicron Eg.5 e un ricovero. Non è humor nero ma la drammatica realtà. Gli epidemiologi l’avevano prevista ed è arrivata: l’ondata dei contagi da Covid – variante Eris – cresce e giovedì erano 91 le persone positive ricoverate negli ospedali reggiani. Quattro pazienti si trovavano in Rianimazione – 2 dei quali con insufficienza respiratoria – ed altri 4 (ci cui 3 ventilati) in Pneumologia intensiva.

Il Covid rialza la testa, l'appello dell'infettivologo: "Vaccinate le categorie a rischio"

"Siamo purtroppo in linea con i dati nazionali, con il raddoppio in un mese dei casi, dei decessi, dei ricoveri nelle terapie intensive – afferma il dottor Marco Massari, direttore della struttura complessa di malattie Infettive dell’Arcispedale –. Dalla prima all’ultima settimana di novembre i casi reggiani sono passati da una quarantina a stabilmente sopra i 90-100. Si tratta, per la stragrande maggioranza dei casi, di pazienti con oltre 80 anni che non hanno fatto la dose di richiamo del vaccino. La circolazione virale è molto alta, ed aumenterà. Durante le feste natalizie bisognerà stare molto attenti, specialmente se si rientra nelle categorie fragili (portatori di patologie croniche) e tra gli over 60".

Dunque è bene indossare mascherine, ed è sempre necessaria la disinfezione accurata delle mani. Una parte dei ricoverati è entrata in ospedale non a causa del Covid, che è stato diagnosticato al loro ingresso.

Tuttavia un paziente positivo deve essere isolato con ’bolle’ e dispositivi che portano via posti letto ai reparti per i pazienti non contagiati.

L’infettivologo invita a vaccinarsi: "Chi non ha fatto il richiamo, si presenti. Si tenga presente però che dopo la somministrazione del siero, servono 10-15 giorni affinché il sistema immunitario reagisca, si stabilizzi e ci sia la copertura sicura".

Ci si può vaccinare dai medici di base e nelle farmacie che aderiscono alla campagna; e negli ambulatori dell’igiene pubblica, prenotando su fascicolo Sanitario elettronico, al Cup, al Farmacup. L’Ausl ha inoltre organizzato una serie nuovi open day vaccinali dall’11 al 16 dicembre su tutto il territorio provinciale. Emanuela Bedeschi, direttrice del Dipartimento di Salute pubblica, aggiunge: "Il vaccino è disponibile e gratuito per tutti. Invitiamo alla vaccinazione anche in vista delle occasioni di socialità che le imminenti festività porteranno. Vaccinarsi adesso significa avere garantita la copertura entro due settimane, un periodo adeguato ad affrontare con serenità gli incontri conviviali con familiari e amici e frequentare luoghi affollati".

Negli ambulatori di Igiene Pubblica negli open day si accede senza prenotazione. Dove? A Castelnovo Monti (lunedì 11 dalle 9 alle 12,30; Ig pubblica); Guastalla (martedì 12, 9-13; Poliambulatori); Correggio (mercoledì 13, 9-13; Ig. pubblica); Scandiano (giovedì 14, ore 9-13; Ig.pubblica); Montecchio (venerdì 15, ore 9-13; Casa salute); e Reggio (sabato 16, ore 9-15; padiglione Ziccardi, ex San Lazzaro).