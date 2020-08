Reggio Emilia, 28 agosto 2020 - Salgono a due i ricoverati in terapia intensiva a causa del Covid. Dopo aver riaperto tristemente ’i battenti’ per un paziente nei giorni scorsi, dopo tre mesi di chiusura totale, ieri un’altra persona è stata presa in assistenza dal personale della Rianimazione. Si tratta di un paziente sugli 80 anni, che apparterrebbe a coloro che avevano contratto il Coronavirus tempo fa e non sono mai guariti: le sue condizioni negli ultimi giorni sono peggiorate e così è stato spostato dal proprio reparto a quello di terapia intensiva, dove così ora sono due i ricoverati.

Intanto nella giornata di ieri si registrano altri 10 contagi nella nostra provincia, anche se ad allarmare è il dato regionale, che testimonia un’ulteriore impennata dopo quella di martedì, quando i tamponi positivi erano stati 120 in Emilia-Romagna: ieri altri 171, su 10.300 test effettuati. La maggior parte dei nuovi positivi era di rientro dall’estero o da altre regioni, e Reggio non fa eccezione. Sui 10 casi di ieri, infatti, 4 fanno riferimento e rientri dall’estero (2 dalla Turchia, 1 dalla Grecia e 1 dal Kosovo), 2 da vacanze in Italia (Liguria e Romagna) e i restanti 4 casi sono contatti di casi già noti. E ancora: quattro sono stati riscontrati a Reggio città, due a Campegine, due a Correggio, uno a Quattro Castella e uno a Rubiera.

Come detto a preoccupare è il dato regionale, che presenta un ulteriore picco. Sei 171 nuovi casi, 82 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 87 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 24 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è pari a 23. L’età media dei nuovi positivi di ieri è 35 anni.

Per quanto riguarda la situazione sul territorio, le province che presentano il maggior numero di casi sono a Ravenna (33), Bologna (23)e Rimini (17), oltre a Forlì (20) e Cesena(17).

Questa infine la situazione provincia per provincia dall’inizio dell’emergenza: Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.761 a Piacenza (+10, di cui 3 sintomatici), 3.904 a Parma (+5, di cui 2 sintomatici), 5.340 a Reggio Emilia (+10, di cui 6 sintomatici), 4.342 a Modena (+13, di cui 9 sintomatici), 5.604 a Bologna (+23, di cui 13 sintomatici), 477 casi a Imola (+10, di cui 2 sintomatici), 1.205 a Ferrara (+13, di cui 1 sintomatici), 1.356 a Ravenna (+33, di cui 11 sintomatici), 1.078 a Forlì (+20, di cui 7 sintomatici), 913 a Cesena (+17, di cui 10 sintomatico) e 2.405 a Rimini (+17, di cui 12 sintomatici).