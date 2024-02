Crac aziende, doppia condanna in abbreviato

Due condanne nel rito abbreviato, con pene molto più leggere di quelle chieste dalla Procura. Le ha decise il giudice dell’udienza preliminare Luca Ramponi nel procedimento a carico di dodici imputati scaturito dall’indagine ‘Melisseo’, condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria delle fiamme gialle e dalla squadra mobile della questura.

Al centro la parabola di due storiche aziende di Guastalla, cioè la Tabec srl, che dal 1981 faceva articoli per l’apicoltura, e la Ipe srl fondata nel 1961, che realizzava prodotti per l’edilizia. In base alla ricostruzione investigativa, le ditte furono spolpate dei patrimoni e portate alla bancarotta fraudolenta: entrarono in crisi di liquidità e i loro 4 amministratori furono messi in contatto con Giovanni Battista Moschella (1959) di Modena, che le avrebbe spogliate dei cespiti attivi creando nuove società, la Econsultinglab per la Tabec e la Ipe.fer per la Ipe, a cui furono conferiti i rami d’azienda, per poi cederle a teste di legno e abbandonarle a procedure fallimentari.

Abbreviati. Tiziano Mancinelli (1956), di Soriano (Viterbo), è stato condannato a 2 anni per 4 contestazioni. Due sono bancarotte: nella vicenda Tabec, lui figurava socio unico di Econsultinglab e di Gest con cui nel dicembre 2017 furono stipulati contratti di affitto d’azienda da 72mila euro annui, mai versati e mai pretesi. Il giorno dopo il capitale della ditta fallita fu ceduto a Officine Minetti, società reggiana gestita da Moral Luis Fernandez, nominato nuovo amministratore della Tabec con sede trasferita a Lisbona. Per Mancinelli è caduta l’aggravante della legge fallimentare. È stato condannato per occultamento di documenti e mancato versamento di imposte, mentre è stato assolto da altre accuse.

Il procuratore Paci aveva chiesto 5 anni di condanna. Dovrà versare una provvisionale di 10mila euro alla OffiMinetti, parte civile rappresentata dall’avvocato Claudio Vincetti. Per lui, difeso dall’avvocato Pier Francesco Rossi, è scattata anche l’interdizione dall’attività di impresa per due anni. L’avvocato Domenico Arena (1976) di Modena è stato ritenuto responsabile per la bancarotta Ipefer: 1 anno e 4 mesi, pena sospesa, mentre è stato assolto dal resto. Per lui Paci aveva chiesto 6 anni. Dovrà versare a Ipefer, parte civile con l’avvocato Serena Barbato, una provvisionale di 24mila euro. Anche per lui stop alle attività di impresa per due anni.

Luis Moral Fernandez, e anche Agustin Del Moral Fernandez, amministratore di Econsulting, spagnoli, risultano irreperibili: da tempo sono stati stralciati. Patteggiamenti. Renato Tagliati (1939), di Guastalla, 2 anni, era amministratore di Tabec; Bruno Ardioli (1955), Reggiolo, 2 anni, socio Ipe; Marzia Ardioli (1952), Guastalla, 1 anno e 10 mesi, socio Ipefer; Gregorio Ciccarello (1979), Modena, 1 anno e 8 mesi (difeso da Gianpiaolo Cristofori), amministratore di società dove sono confluiti soldi distratti tramite fatture nel 2018. Per tutti e quattro pena sospesa. Disposto il non luogo a procedere per Cinzia Uguzzoni (1965): "Non ha commesso il fatto". La difendono, insieme al coniuge, gli avvocati Gianluca e Vinci e Pier Francesco Rossi: "È stata dipendente Econsultinglab part time solo per tre mesi. Siamo soddisfatti, chiariremo anche la posizione del marito". Quest’ultimo è Fausto Tacconi (1966), di Castelnovo Rangone: rinviato a giudizio, ieri ha reso interrogatorio, sostenendo di essere estraneo alle accuse. Oltre a lui andranno a processo Moschella e Gianluca Tagliati (1962) di Guastalla: per loro tre l’udienza è fissata in luglio davanti al collegio.