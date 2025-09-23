Crac Burani, chiesta un’altra condanna: 2 anni per Giovanni, uno per Valter

Reggio Emilia, 23 settembre 2025 – Giovanni Burani e il padre Walter lasciarono una voragine: 76 milioni di passivo per la procedura ’Design & licenses’ e 58 milioni verso ’Mariella Burani fashion group’. Vi furono manovre spericolate ai danni del mercato e dei risparmiatori».

Il pm Stefano Finocchiaro

Lo ha sostenuto il pubblico ministero Stefano Finocchiaro nella requisitoria tenuta ieri nel processo che vede i due ex amministratori della casa di moda cavriaghese imputati per bancarotta fraudolenta aggravata dalla rilevante gravità, che sono accusati di aver commesso come amministratori delle società D&L e Mbfg tra il 2005 e il 2009. Si tratta di un procedimento diverso e parallelo rispetto a quello che portò alla condanna per entrambi a 6 anni, confermata in Cassazione, per il maxibuco di 481 milioni emerso nel 2010: entrambi hanno già espiato e sono a piede libero.

Nel processo reggiano, il pm Finocchiaro ieri ha chiesto 2 anni di condanna per Giovanni Burani («per il suo ruolo formale in D&L e perché il padre nell’ultimo periodo era meno presente causa l’età») e 1 anno per il padre Walter. Il conteggio è stato fatto mettendo in continuazione i fatti del crac già giudicato a Milano (quindi la domanda è stata di 8 anni e di 7 anni, ma 6 risultano già assorbiti).

Al centro le operazioni di acquisto e vendita di azioni di Antichi Pellettieri mediante il ricorso al credito bancario, che avrebbero contribuito a causare il fallimento sia di D&l sia di Mbfg. Finanziamenti e rifinanziamenti che videro anche l’ingresso di LCapital, società finanziaria riconducibile al gruppo del lusso Lvmh (Louis Vuitton) nelle società del gruppo Burani.

Operazioni secondo il pm tese ad aumentare fittiziamente il valore del titolo di Mbfg in Borsa, creando una bolla sul mercato che poi scoppiò. Si contesta un sistematico indebitamento di D&L, società icontrollata da Mbfg, nella consapevolezza dell’impossibilità di restituire le somme, causa del dissesto. Al rosso, secondo il pm, «hanno concorso anche finanziamenti per spregiudicate transazioni su conti esteri: soldi persi, non trovati dal curatore».

Per poi aggiungere: «In una vicenda collaterale emerse parte del denaro in un paradiso fiscale: le parti civili avevano chiesto il sequestro conservativo, che fu concesso dal tribunale per 35 milioni». Le parti civili – cioè la curatela di Mbfg – sono già uscite dal processo perché risarcite: secondo il pm però le attenuanti generiche sono concedibili solo in subvalenza alle aggravanti, perché il pagamento «è stato di un milione a fronte di cifre elevate, dopo molti anni e dopo il sequestro conservativo». Secondo il pm, la bancarotta fu fraudolenta «e commessa con dolo e con pluralità di atti. Le condotte dei Burani integrano quasi tutta la casistica della giurisprudenza sulle operazioni dolose». Il rapporto con il polo del lusso Vuitton va letto, secondo il pm, come «apparente gesto di fiducia nella solidità dei Burani che